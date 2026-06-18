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باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارک روته، دبیر کل ناتو از یادداشت تفاهم اخیر آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم برای کاهش خطرات امنیتی دانست.
روته گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور ترامپ یادداشت تفاهم خوبی انجام داد» و ادعا کرد که این یادداشت تفاهم به تضعیف تواناییهای هستهای و موشکهای بالستیک ایران کمک کرده است.
دبیرکل ناتو همچنین بر اهمیت بازگرداندن آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز تأکید کرد و گفت کشورهای گروه هفت در حال بحث درباره راههای حمایت از امنیت دریایی در این منطقه هستند.
روته در عین حال با اشاره به اینکه این موضوع مستقیماً یک مأموریت ناتو نیست، گفت که در صورت درخواست، این ائتلاف مایل به کمک خواهد بود.
منبع: آناتولی