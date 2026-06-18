باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به تداوم اجرای طرحهای عمرانی در شرایط خاص کشور گفت: در سال ۱۴۰۴ و همچنین اوایل سال ۱۴۰۵، اگرچه کشور در شرایط جنگی قرار داشت، اما روند اجرای پروژههای زیربنایی با قوت ادامه یافت.
وی افزود: هماکنون حدود ۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۳ هزار و ۷۸۴ کیلومتر راهآهن و ۷۵۰ کیلومتر آزادراه در کشور در دست اجراست و در مجموع، بیش از ۱۲ هزار و ۳۳۴ کیلومتر پروژه در حوزه بزرگراه، ریل و آزادراه در حال انجام است.
بازوند با بیان اینکه این پروژهها توسط ظرفیت گستردهای از پیمانکاران و نیروهای اجرایی پیش میرود، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۷۵۰ پیمانکار و نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر نیروی انسانی در اجرای این طرحها مشغول فعالیت هستند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور همچنین درباره پروژه راهآهن اردبیل–میانه اظهار داشت: این پروژه بیش از ۲۰ تا ۲۱ سال پیش آغاز شده بود و یکی از مطالبات جدی مردم استان اردبیل برای تکمیل آن، تسریع در روند اجرا بود.
وی ادامه داد: در اوایل سال ۱۴۰۴، رئیسجمهور محترم به استان اردبیل سفر کردند و ضمن قدردانی از حمایتهای ایشان و همچنین وزیر محترم راه و شهرسازی، منابع مالی مناسبی به این پروژه اختصاص یافت؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق شد.
بازوند در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با این حمایتها، پروژه راهآهن اردبیل–میانه پس از ۲۱ تا ۲۲ سال به مرحله بهرهبرداری و تکمیل رسید.