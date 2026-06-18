کمیته رسانه‌ای مذاکرات در یادداشتی به توضیح ۱۴ بند تفاهم‌نامه ایران و آمریکا پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته رسانه‌ای مذاکرات در یادداشتی به توضیح ۱۴ بند تفاهم‌نامه ایران و آمریکا پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:

طبق بند یک جنگ ایران و آمریکا تمام می‌شود؛ وحدت ساحات حفظ می‌شود و جنگ در لبنان هم باید تمام بشود؛ و از اینها ارزشمندتر اینکه با آمدن عبارت «تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان» مناطق اشغالی لبنان باید از حضور اسرائیل پاک بشود و آنها از لبنان عقب‌نشینی کنند.

طبق بند دو، آمریکا برای اولین بار در ۴۷ سال گذشته، به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود و باید از اقدامات ضدحاکمیتی و ضدامنیت ملی ایران دست بردارد. 

طبق بند سوم، مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در شصت روز آینده ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه منتشر شده، یک تفاهم اولیه با اقدامات مشخص است که در صورت اجرایی شدن آن و موفقیت مذاکرات شصت روزه، توافق نهایی به نتیجه خواهد رسید.

طبق بند چهارم، محاصره دریایی باید در عرض سی روز برداشته شود، اما باتوجه به امتیازات شب آخر، محاصره قبل از اجرای هر تعهدی توسط ایران برداشته شده و کشتی‌های ایرانی بدون مشکل در حال رفت و آمد در آب‌های آزاد هستند. 

طبق بند چهارم، آمریکایی‌ها باید سی روز بعد از توافق نهایی، نیرو‌های نظامی را از اطراف ایران خارج کنند.

طبق بند پنجم، ایران تعیین کننده وضعیت اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز است و البته در اینباره با عمان گفت‌و‌گو می‌کند. عنوان خدمات دریایی یعنی دریافت هزینه که تثبیت شده است. عبارت فقط شصت روز عدم دریافت مبلغ، این حرف را بیش از پیش تثبیت کرده. ایران هم برخی گفت‌و‌گو‌ها درباره موضوعات خلیج فارس (و نه تنگه هرمز) را با کشور‌های ساحلی خواهد داشت که در آن حقوق ساحلی کشور‌های خلیج فارس باید حفظ شود.

طبق بند ششم، آمریکا باید با کمک کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ۳۰۰ میلیارد دلار تامین مالی انجام دهند تا با استفاده از آن، ایران بتواند یک برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی را پیش ببرد. این بند برای جلوگیری از تجربه برجام در جلوگیری از سرمایه‌گذاری توسط آمریکایی‌ها پس از رفع تحریم‌ها، به این تفاهم نامه اضافه شده است. مذاکرات کنونی قطر و امارات با ایران در همین زمینه بوده و ممکن است چین هم به آنها اضافه شود. مسئله غرامت و بازسازی رخداد‌های جنگ از همین طریق تامین مالی خواهد شد. 

طبق بند هفتم، تمام تحریم‌ها علیه ایران را اعم از داخلی و بین‌المللی را بردارد. برای ایران مهم نیست که این برداشته شدن تحریم‌ها به چه شکل و با چه فرایندی برداشته می‌شود؛ نتیجه برداشته شدن مهم خواهد بود. آمریکا راسا موظف است که حتی تحریم‌های سازمان ملل را بردارد و مشکلات را با همپیمانان خودش حل نماید.

طبق بند هشتم، ایران تعهد داده سلاح هسته‌ای نسازد، اما اصل مذاکره درباره جزئیات هسته‌ای به بعد از اجرای تعهدات آمریکا موکول شده است درحالی‌که طرف آمریکایی به دنبال پایان دادن به مسئله هسته‌ای در همین مرحله بود. اما در نهایت در این متن و در برخی موضوعات، نکات کلی گفته شده است. مواد هسته‌ای از ایران خارج نمی‌شود و صرفا رقیق‌سازی در داخل ایران ذکر شده است. درحالیکه خط قرمز اصلی ترامپ خارج کردن مواد از ایران بود و نتوانسته در این متن به آن دست یابد. رقیق‌سازی در داخل، پیشنهاد قبلی ایران در دوره قبل از جنگ رمضان بوده که آمریکا مجبور شده آن را بپذیرد. البته در مقابل باید امتیازات لازم را بدهد. نیاز‌های هسته‌ای ایران نیز مبنای هرگونه توافق بعدی خواهد بود.

طبق بند نهم، آمریکا نیروی نظامی بیشتر و تحریم جدیدی در دوره مذاکرات شصت روزه اضافه نکند. ایران نیز وضعیت هسته‌ای خود در شصت روز آینده را بدون تغییر نگه دارد. البته ایران در بیش از ده ماه گذشته، وضعیت هسته‌ای خود را تغییر چندانی نداده است. نکته مهم عدم تعهد ایران درباره مسائل نظامی خود به طرف مقابل در این دوره است.

طبق بند ده، در دوران مذاکرات شصت روزه، ایران آزادانه و بدون هیچ محدودیتی نفت و محصولات پتروشیمی فروخته و مبالغ آن را دریافت می‌کند. این اولین در هشت سال گذشته است که هیچ نوع تحریمی بر روی نفت ایران وجود نخواهد داشت. چنین بندی ماهانه بیش از پنج میلیارد دلار درآمد مستقیم برای کشور خواهد داشت که از امتیازات نقد در این تفاهم‌نامه قبل از توافق نهایی است. 

طبق بند یازده، مبالغ بلوکه شده در دسترس ایران قرار خواهد گرفت. ایران به صلاحدید خود امکان هزینه کردن آن در موضوعات مختلف را خواهد داشت و آمریکا نیز باید تمام تاییدیه‌های آن را بدهد. طبق متن، تمام مبالغ باید در این فرایند آزاد شود، اما ایران در مذاکرات قطر در سندی که توسط نخست‌وزیر قطر امضا شده این امتیاز را دریافت کرده که حداقل ۱۲ میلیارد دلار باید در روز‌های اول در دسترس ایران قرار گیرد. این مورد از امتیازاتی است که در صورت اجرایی نشدن، ایران تعهدات خود را اجرایی نخواهد ساخت.

طبق بند دوازده یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای تفاهم ایجاد خواهد شد. البته از نظر ایران، تضمین کننده اصلی توافق، قدرت ایران است.

طبق بند سیزدهم، مواردی که باید به محض امضا اجرایی شود ذکر شده است. کلمه «منحصرا» درباره همین موارد مذاکره می‌شود برای آن است که موضوعات موشکی و منطقه‌ای به صورت قطعی از روی میز مذاکرات برداشته شود. در این بند، تفاهم دو مرحله‌ای شده است تا بعد از اجرای موارد نقد مانند آزادسازی مبالغ، رفع محاصره، اسقاطیه نفت، پایان جنگ در تمام جبهات و... ، مرحله دوم که مذاکرات است آغاز شود. یعنی امتیازات نقد گرفته می‌شود و تعهدات نسیه مانند باز شدن تنگه هرمز به مرور و مذاکره درباره مسائل هسته‌ای یه طرف مقابل داده می‌شود.

طبق بند چهاردهم، توافق نهایی با یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل که در عرف جهانی به عنوان بالاترین تعهد حقوقی محسوب می‌شود، تایید خواهد شد.

برچسب ها: مذاکره با آمریکا ، توافق با آمریکا ، سلاح هسته‌ای ، تنگه هرمز
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متن تبیینی یادداشت تفاهم ایران و آمریکا + فایل PDF
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۰۰:۴۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
درود بر پزشکیان و قالیباف
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
همه مشکلات کارمندان، کارکران، بازنشسته ها، مردم و کشور به خاطر بی قانونی و بی عدالتی بوده است و 100 درصد فقط هیچ ارتباطی و ربطی به تحریم، دلار، آمریکا، ترامپ و غرب و... ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
از دولت محترم درخواست می‌شود گزارشی از عملکرد قرارگاه‌های فرهنگی و اقتصادی خود را طی دو سال اخیر به ملت ارائه دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کویت جنایتکار در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضد علیه ایران با آمریکا جنایتکار همکاری کرده است و باید مجازات شود
کویت جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله هم از صدام کمک و حمایت مالی کرده است.
اگر از خاک کویت علیه ایران اقدامی شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهیم داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تا این حد عالی است
همچنان وحدت حفظ شود تا همین طور مراحل بعدی
تا پیروزی نهایی و ابر قدرتی
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
حقوق ساحلی کشور‌های خلیج فارس باید حفظ شود!!!!!!!!!!.این دیگه چیه تنگه هرمز به اونا چه ربطی داره؟؟؟؟؟!!!! چرا ایران تعهد داده سلاح هسته ای نسازد وقتی برای امنیت ایران بهش نیاز داریم این تعهد اشتباهه
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
عیسی پناهی سهرابلو
۱۶:۵۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
عالی است
۱۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
گودر اقایی
۱۶:۴۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
من فکر کنم آمریکا به خاطر سود آوری کلانی که بازی‌های جام جهانی نصیبش میشه تن به آتش بس موقت داده . چون ترامپ و نتانیاهو اشخاصی نیستن که بهشون اطمینان داد که صلح قطعی و به طور همیشگی در ذهن و فکرشو قطور دهد .ایران نباید آمریکا و اسرائیل بگذارند از این فرصت‌ها که ترامپ در پیش گرفته اجازه دهند .و باید هر چه زودتر نیستو نابودش کنند
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
آمریکابه چه شکل باید تحریم های سازمان ملل روبرداره؟واگربگه نتونستم چی میشه؟؟یا مثلا بگه یک پروسه پیچیده ایه که رمانبره یا کلا نگاه مثل روز روشنه که این راه به جائی نمی‌رسه همین الان یادداشتش کن تابعد که سرتون به سنگ خورد نگین نمیدونستیم چنین وچنان
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
"عدم تعهد ایران درمورد مسائل نظامی خود دراین دوره"!!یعنی چی؟؟یعنی در دوربعد راجع به مسائل نظامی ایران قراره گفتگوکنید؟؟؟!!!!همین الآنشم اگراین ضایعات دردناک وتاسف باررو متحمل شدیم برای اینه که قدرت نظامی ایران ومیزان حمله به دشمن بازدارنده نبوده !برای این بوده که اشتباه کردید که موشک های قاره پیما نساختین اگر داشتین اینقدر با خیال راحت نمی تمرگید شب تاصبح مارو با بمب هسته ای تهدیدکنه
۱
۵
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United States of America
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ترور ده ها سردار و چهره ایرانی از جمله رهبر شهید و سردار سلیمانی و از همه دردناکتر ۱۰۰ها غیر نظامی از جمله فرشتگان کوچک مدرسه میناب، همه و همه تا اینکه بقول خودتون در اوج داشتن دست بالاتر با دشمن توافق کنید و کنار قاتلان امضا کنید؟!؟ عجب ایران مقدری ساختید به به!
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا که از هیچ جنایتی چشم پوشی نکرده و مخصوصا این ترامپ بنظرتون میان تحریمها رو برمیدارن یا ۳۰۰ میلیارد برا ما سرمایه گذاری میکنن؟ کاملا واضحه این توافق آینده ای نداره
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اورانیوم رو برای هیچ و پوچ دادید رفت، انتقام خون رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و ۱۲روزه و آشوب‌های دی‌ماه هم گرفته نشد. انتظاری غیر از این از اینها نمی‌رفت.
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
جوجه رو آخر پاییز میشمارند انشالله که زیر عهدش نزنه
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
حملات در لبنان ادامه داره،مگه لبنان جزء تفاهمتون نبود؟ این سگ زرد که ما دیدیم به هیچ عهد و توافق و تفاهمی پیابند نیست.مگه برجام رو پاره نکرد؟؟
۱
۱۳
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United States of America
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
البته اگه این ۳۰۰ میلیارد دلار را که حق تموم مردم ایران بدبخت هست پایمال نشه
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
به زبان ساده بازگشت به برجام
۲
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ای تفاهم بدید همتی بخونه خدایش حداقل باید دلار بیاد زیر ۱۰۰
۱
۱۰
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United States of America
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
من ۴۵ سالمه و حتی یک مورد ندیدم چیزی در ایران ارزون بشه. دیدی سلام برسون
۱۲
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