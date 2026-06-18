وزیر خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک خود امروز با وزیر امور خارجه قبرس به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو، با تشریح ابعاد و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، ابراز امیدواری کرد که این توافق سرآغاز فصلی تازه در روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشور‌های جهان و زمینه‌ساز گسترش تعاملات و همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی باشد.

وزیر امور خارجه قبرس نیز که کشورش ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، با استقبال از نهایی شدن و امضای یادداشت تفاهم توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا، این توافق را گامی مهم در جهت تقویت ثبات منطقه‌ای و توسعه همکاری‌ها کشور‌های اروپایی با ایران در حوزه‌های مختلف توصیف کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عراقچی ، قبرس
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