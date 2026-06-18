باشگاه خبرنگاران جوان - امید رفیعی امروز در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مهتاب در قم و با تلاش همکاران دفتر حراست و عوامل اجرایی مقابله با رمز ارز غیرمجاز این شرکت و همراهی عوامل پلیس امنیت اقتصادی استان طی بازرسی های مستمر، تعداد ۳۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.

رفیعی در ادامه با اشاره به اینکه این تعداد ماینر معادل چند صد خانوار به صورت غیرمجاز برق مصرف می کردند ،تصریح کرد: این دستگاه‌ها از دو واحد تجاری مجزا که بدون اخذ مجوزهای قانونی و با مصرف غیرمجاز برق، شبکه توزیع انرژی را تحت تأثیر قرار داده بودند با اعلام و گزارشات مردمی بلافاصله پس از شناسایی، نسبت به جمع‌آوری و اعمال جریمه قانونی متخلفین اقدام شد.

وی با بیان اینکه برنامه برخورد و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به صورت مستمر ادامه دارد و در دستورالعمل جدید نیز سقف پرداخت پاداش به گزارش دهندگان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش رسیده است ، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اعلام کنند.

شرکت توزیع برق قم