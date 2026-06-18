استاندار قم گفت: درحال حاضر محور اصلی تشییع رهبر شهید مسیر حرم تا جمکران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام جو پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امام خامنه‌ای قدس‌سره که به ریاست سردار پورجمشیدیان معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و با حضور برخی مسئولان استانی و ملی در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: از همان لحظات اول پس از شهادت رهبرمان احتمال تشییع در قم را می‌دادیم و جلساتی برای برنامه‌ریزی این برنامه داشتیم.

وی با اشاره به اینکه پس از اعلام رسمی نیز جلسات با جدیت بسیار بیش‌تری دنبال شد، مطرح کرد: محور تشییع یکی از مسائل بسیار مهم است که در جلسات متعدد باحضور کارشناسان امنیتی، اطلاعاتی، شهرداری و عمرانی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

استاندار قم با بیان اینکه به یک جمع بندی و اولویت بندی یک تا سه برای محور اصلی تشییع رسیدیم، عنوان کرد: درحال حاضر محور اصلی تشییع مسیر حرم تا جمکران است.

وی با اشاره به اینکه قم در گذشته نیز این تجربه را در مراسم تشییع مراجع، سردار سلیمانی، شهید رئیسی و ... داشته است، خاطرنشان کرد: ساختار اصلی برای برگزاری این برنامه بزرگ در قم فراهم است.

بهنام‌جو با بیان اینکه حضور شبانه مردم قم در این مدت بی‌نظیر بوده است، تصریح کرد: این حضور همچنان ادامه دارد و در این شب‌ها اجتماعات مردمی قم به مراسم عزاداری امام حسین (ع) تبدیل شده است ولی حضوری که برای مراسم تشییع رهبر شهیدمان رقم خواهد خورد چند برابر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سطح حضور تشییع رهبر شهیدمان چند برابر رویداد‌های دیگر ازجمله نیمه شعبان است، یادآور شد: مراسم تشییع و وداعی که در تهران است نیز قطعا بخشی از جمعیت از یک روز قبل در قم خواهند بود و میزبانی از این عزیزان افتخار ما است.

استاندار قم با بیان اینکه بخشی از جمعیت خارج از کشور نیز قم را برای تشییع انتخاب کرده‌اند، گفت: طبق پیش بینی‌های انجام شده قطعا یک جمعیت میلیونی را در قم خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه قم از نظر آب و هوایی نیز با تهران و مشهد متفاوت است و تابش آفتاب و دما متفاوت خواهد بود، بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در روز تشییع در سایه دما ۴۵ درجه است که باید دمای آفتاب و جمعیت را نیز به آن اضافه کنیم.

بهنام‌جو اضافه کرد: اگر پیکر رهبر شهید شب به قم برسد تلاش می‌کنیم مراسم تشییع را از ۵ صبح که هوا روشن و خنک‌تر است آغاز و تا ساعت ۱۱ به پایان برسانیم.

وی با بیان اینکه از استان‌ها نیز درخواست داریم ساماندهی که هر ساله برای سالرزو رحلت امام دارند، در این مراسم نیز داشته باشند، اظهار کرد: امدیواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده میزبانی خوب و آبرومندانه‌ای داشته باشیم.

منبع:استانداری قم