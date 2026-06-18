باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، روز پنج‌شنبه یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را که توسط ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ توافق شده بود، امضا کرد. پاکستان میانجی اصلی بین ایالات متحده و ایران است و پس از تضمین آتش‌بس در ۸ آوریل، میزبان بالاترین سطح مذاکرات بین دو کشور در ۱۲ و ۱۳ آوریل بوده است.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر پاکستان، شریف این یادداشت را به عنوان «میانجی» امضا کرد. امضای شریف پس از امضای الکترونیکی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در شب چهارشنبه انجام شد. شریف اوایل روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این یادداشت تفاهم با «تأثیر فوری» لازم‌الاجرا شده است.

به گفته نخست‌وزیر پاکستان، بر اساس مفاد این یادداشت، ایران فوراً تنگه راهبردی هرمز را بازگشایی می‌کند و ایالات متحده نیز محاصره دریایی خود را لغو خواهد کرد. به دنبال آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، ایران تنگه هرمز را بست و بعداً در ۱۳ آوریل، نیروهای آمریکایی محاصره خود را بر بنادر ایران اعمال کردند که عبور کشتی‌های تجاری را از این آبراه حیاتی تقریباً غیرممکن کرد.

منبع: آناتولی