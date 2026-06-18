باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای در وبسایت خود، از امضای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران با هدف پایان دادن به جنگ استقبال کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما از یادداشت تفاهم از راه دور روسای جمهور دو کشور، دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان، برای پایان دادن به مناقشه نظامی بین ایالات متحده و ایران استقبال میکنیم. ما به تعهد قوی متقابل واشنگتن و تهران برای پایبندی دقیق به مفاد این یادداشت توجه داریم.»
وزارت خارجه روسیه با فراخواندن همه طرفهای درگیر در این رویارویی به پایبندی به یادداشت تفاهم و جلوگیری از خشونت مجدد، از تلاشهای میانجیگری پاکستان و قطر نیز تمجید کرد. مسکو تأکید کرد که مهم است همه طرفهای درگیر در طول دوره مذاکرات، به شدت از تفاهمها پیروی کرده و از اقداماتی که میتواند تنشها را در منطقه از جمله در لبنان افزایش دهد، خودداری کنند.
وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که برقراری صلح به بازگرداندن اعتماد بین کشورهای هر دو سوی خلیج فارس کمک کرده و از سرگیری کشتیرانی ایمن و بدون مانع از طریق تنگه هرمز، احتمالاً نوسانات بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی را کاهش دهد. در این بیانیه آمده است: «ما امیدواریم که برقراری صلح به بازگرداندن اعتماد در روابط بین دولتهای هر دو سوی خلیج فارس کمک کند و از سرگیری کشتیرانی ایمن و بدون مانع از طریق تنگه هرمز، نوسانات بازارهای جهانی انرژی و مواد غذایی را کاهش دهد.»
وزارت خارجه روسیه از تأیید مجدد تعهد ایران به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای در پاسخ به انتقادها از برنامه هستهای خود استقبال کرد و در عین حال از حق ایران برای انرژی هستهای صلحآمیز حمایت نمود. در این بیانیه آمده است: «ما آمادگی خود را برای ادامه ارائه حمایت دیپلماتیک قابل توجه برای تلاشهایی که با هدف تثبیت پایدار و بلندمدت اوضاع در خاورمیانه انجام میشود، اعلام میداریم.»
منبع: تاس