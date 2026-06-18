ترکیب تیم ملی سابر برای حضور در قهرمانی آسیا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی سابر در کمپ تیم‌های ملی شمشیربازی در حال پیگیری است و رقابت‌های انتخابی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیای هند هم در دل همین اردو برگزار شد. پس از پایان رقابت‌های انتخابی، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طا‌ها کارگرپور و نیما آقایی به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم قرار گرفتند.

با توجه به سیاست‌های فدراسیون شمشیربازی و با نظر مستقیم کادرفنی تیم ملی مبنی بر استفاده از تمام ظرفیت‌های تیم سابر، علی پاکدامن بدون انتخابی در ترکیب تیم ملی برای رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار میگیرد.

محمد رهبری در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی در خصوص نفرات اعزامی به هند گفت: ما چهار سابریست را به هند اعزام می‌کنیم. نفراوت اول تا سوم رقابت‌های انتخابی به اضافه علی پاکدامن ترکیب تیم ایران را در هند تشکیل می‌دهند. اگر هر سابریستی به علت مصدومیت یا هر مشکل احتمالی دیگری نتوانست در مسابقات حضور پیدا کند؛ نیما آقایی به عنوان نفر چهارم انتخابی جایگزین خواهد شد. بر اساس این گزارش، رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا از ۲۹ خردادماه در دهلی هند برگزار خواهد شد.

بخش آقایان:

این اردو از تاریخ ۹ خرداد لغایت ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد. نفرات دعوت شده می‌بایست صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ خود را به محل اردو معرفی کنند.

اسامی دعوت‌شدگان به اردو به قرار زیر است:

محمد اسماعیلی (زنجان)، بهنام بیک (یزد)، امیرحسین موشحی‌عصر (اردبیل)، علی نمازی (یزد) و احمدرضا کنعانی (اردبیل).

بخش بانوان:

اردوی تیم ملی بانوان به همراه برگزاری مسابقات درون‌اردویی، از تاریخ ۷ خرداد لغایت ۱۵ خرداد برگزار می‌گردد. نفرات دعوت شده می‌بایست صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ در محل اردو حضور یابند.

اسامی دعوت‌شدگان به اردوی بانوان بدین شرح است:

ریحانه رضایی (اصفهان)، عطیه‌السادات دستخوش (یزد)، تیام عباس‌نژاد (خراسان رضوی)، مینا براتی کهریزسنگی (اصفهان)، زهرا مرد (آذربایجان غربی)، سیده سارا سیدرضایی (تهران)، محدثه سالاری‌پور (خراسان جنوبی) و سحر پورطحان (یزد).

 

برچسب ها: شمشیر باز ، تیم ملی شمشیر بازی
خبرهای مرتبط
۱۵ عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند
تعداد رشته ها و ورزشکاران حاضر در المپیک 2028 مشخص شد
شمشیربازان ایرانی به آمریکا نمی‌روند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
آخرین اخبار
آلمان ۲ - ۱ ساحل عاج/ دنیز اونداف ناجی ژرمن ها شد
ژاپن - تونس؛ شاگردان هروه رنار به دنبال انتقام‌گیری از سامورایی‌ها
جدال اکوادور و کوراسائو برای کسب نخستین برد
تیم ملی به لس‌آنجلس رفت
از تصمیم فدراسیون فوتبال برای شکایت از آمریکا تا درخشش رزمی‌کاران کشورمان در ترکیه + فیلم
هلند ۵ - ۱ سوئد/ رونمایی از ورژن ویرانگر لاله های نارنجی + فیلم
نبی: انتظار داریم پروتکل های فیفا در جام جهانی به صورت کامل اجرا شود
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
بختیاری آخرین تکواندوکار مسافر ناگویا شد
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
رضایی به اردوی تیم ملی تکواندو دعوت شد
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
آلمان - ساحل عاج؛ تقابل ژرمن‌ها با فیل‌ها در تورنتو
نبرد جذاب هلند و سوئد برای صدرنشینی
رحمان رضایی: فیفا باید موضع شفاف‌تری در مورد حمایت از ایران می‌گرفت
زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال مشخص شد
خارجی‌های لیگ برتر نصف شدند
تأکید وزارت ورزش بر عبور از برنامه‌های نمایشی در حوزه جوانان
نخستین اعزام تاریخی دختران ایران به رقابت‌های رسمی ژیمناستیک هنری آسیا
بصارت‌دار: اردوی اردبیل، گام مهمی در مسیر بازی‌های آسیایی است
ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا؛ مدال برنز بر گردن احمدکهنی
تیم ملی کومیته مردان فینالیست شد/۴ طلا در انتظار کاراته ایران
لیست اعزامی تیم ملی فوتسال بانوان به مسابقات کافا مشخص شد
پایان آماده‌سازی ملی‌پوشان فوتسال بانوان برای مسابقات کافا
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
کاراته قهرمانی آسیا؛ کومیته تیمی بانوان ایران فینالیست شد/ کسب سهمیه جهانی
برنامه ریزی جامعه ورزش برای حضور منسجم در مراسم تشییع قائد امت
کاپ نایب‌ قهرمانی ۲۰۱۴ جهان به ایران برمی‌گردد
هشدار رسانه‌های بلژیکی درباره ضعف دفاعی پیش از بازی با ایران
پیاتزا: مشکل از پاسور نیست، تمام تیم باید بهتر شود