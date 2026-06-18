ترکیب تیم ملی سابر برای حضور در قهرمانی آسیا مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تیم ملی سابر در کمپ تیمهای ملی شمشیربازی در حال پیگیری است و رقابتهای انتخابی برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیای هند هم در دل همین اردو برگزار شد. پس از پایان رقابتهای انتخابی، محمد فتوحی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور و نیما آقایی به ترتیب در ردههای اول تا چهارم قرار گرفتند.
با توجه به سیاستهای فدراسیون شمشیربازی و با نظر مستقیم کادرفنی تیم ملی مبنی بر استفاده از تمام ظرفیتهای تیم سابر، علی پاکدامن بدون انتخابی در ترکیب تیم ملی برای رقابتهای قهرمانی آسیا قرار میگیرد.
محمد رهبری در گفتوگو با روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی در خصوص نفرات اعزامی به هند گفت: ما چهار سابریست را به هند اعزام میکنیم. نفراوت اول تا سوم رقابتهای انتخابی به اضافه علی پاکدامن ترکیب تیم ایران را در هند تشکیل میدهند. اگر هر سابریستی به علت مصدومیت یا هر مشکل احتمالی دیگری نتوانست در مسابقات حضور پیدا کند؛ نیما آقایی به عنوان نفر چهارم انتخابی جایگزین خواهد شد. بر اساس این گزارش، رقابتهای شمشیربازی قهرمانی آسیا از ۲۹ خردادماه در دهلی هند برگزار خواهد شد.
بخش آقایان:
این اردو از تاریخ ۹ خرداد لغایت ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد. نفرات دعوت شده میبایست صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ خود را به محل اردو معرفی کنند.
اسامی دعوتشدگان به اردو به قرار زیر است:
محمد اسماعیلی (زنجان)، بهنام بیک (یزد)، امیرحسین موشحیعصر (اردبیل)، علی نمازی (یزد) و احمدرضا کنعانی (اردبیل).
بخش بانوان:
اردوی تیم ملی بانوان به همراه برگزاری مسابقات دروناردویی، از تاریخ ۷ خرداد لغایت ۱۵ خرداد برگزار میگردد. نفرات دعوت شده میبایست صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ در محل اردو حضور یابند.
اسامی دعوتشدگان به اردوی بانوان بدین شرح است:
ریحانه رضایی (اصفهان)، عطیهالسادات دستخوش (یزد)، تیام عباسنژاد (خراسان رضوی)، مینا براتی کهریزسنگی (اصفهان)، زهرا مرد (آذربایجان غربی)، سیده سارا سیدرضایی (تهران)، محدثه سالاریپور (خراسان جنوبی) و سحر پورطحان (یزد).