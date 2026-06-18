باشگاه خبرنگاران جوان - پنجشنبه است؛ نور آفتاب روی فرش افتاده، اما شما با خستگی و حرص در حال جمعکردن خانهاید، درحالیکه بقیه اعضای خانواده خوابند یا گوشی به دست روی مبل استراحت میکنند. هر تلاشی برای کمکگرفتن نیز معمولاً به جملاتی مثل «حالا بعداً انجام میدم» یا یک بحث طولانی ختم میشود. آن گشایشِ نامحسوسی که میتواند این چرخه فرسایشی را بشکند، تغییر ادبیات از «درخواست کلان» به «خواهش خُرد» است. وقتی بهجای دستوردادنِ کلی، از روش نقطهای برای تقسیم کار خانگی استفاده میکنیم، مقاومت روانی اعضای خانواده میشکند و فضای خانه از یک محیط پرتنش، به بستری گرم برای همیاری و محبت تبدیل میشود.
بهجای آنکه یکتنه کوه جابهجا کنید و در درونتان احساس غبن داشته باشید، مانند یک رهبر ارکستر مهربان عمل کنید. وقتی مغز انسان با یک کار بزرگ (مثل تمیزکردن کل خانه) روبهرو میشود، ذاتاً مقاومت میکند. اما با این قدمها میتوانید معادله را تغییر دهید:
* قانون لقمههای کوچک: هرگز نگویید «پاشو خونه رو جمع کن». به جایش دقیق و بسیار کوچک درخواست کنید: «عزیزم، ممکنه فقط این دو تا کوسن رو بذاری سر جاش؟» یا «پسرم، این دوتا لیوان رو تا آشپزخونه میبری؟»
* تشخیص زمان و لحن درست: وقتی کسی غرق در تماشای تلویزیون است، وظیفه سنگین نخواهید. با لحنی نرم و صمیمی، یک کار یکدقیقهای طلب کنید. لحن شما نباید بوی سرزنش بدهد.
* قدردانیِ انرژیبخش: حتی برای جابهجا کردن همان دو کوسن، یک «خداقوت» ِ ازتهدل بگویید. این انرژی مثبت، فرد را برای پذیرش قدم بعدی و کمکهای بیشتر آماده میکند.
تمیزکاری نباید یک پروسه غمانگیزِ چندساعته باشد. میتوانید آن را به یک فعالیت گروهی و تند تبدیل کنید که خون را در رگهای خانه به جریان میاندازد.
* پخش یک نوای پرانرژی: یک مداحی نشاطآور مثل «باید بر خاست» یا «بزن که خوب میزنی» در خانه پخش کنید. صدا بهتنهایی میتواند رخوت و خوابآلودگی پنجشنبه صبح را از بین ببرد.
* تکنیک ۱۵ دقیقه: بلند اعلام کنید: «بچهها فقط یه ربع با هم کار میکنیم، بعدش چای تازهدم و کیک منتظر ماست». محدودکردن زمان، تحملِ بلندشدن از روی مبل را بسیار آسان میکند.
* سپردن هوشمندانه ابزار کار: جاروبرقی را روشن کنید، جلو بروید و با لبخند و لحنی شوخ به همسر یا فرزندتان بسپارید: «این قسمت سالن با تو، من میرم سراغ آشپزخانه!». حرکت و صدای جاروبرقی، ناخودآگاه بقیه را هم به تکاپو میاندازد.
وقتی تقسیم کار خانگی به این شیوه ظریف و بدون اصطکاک انجام شود، آن خستگی و حرصِ ابتدای روز خیلی زود جای خود را به صمیمیت میدهد. فضای خانه برای همه ما حرمت دارد؛ دیگر فقط یک چهاردیواری نیست که رسیدگی به آن بر دوش یک نفر سنگینی کند، بلکه بوم نقاشی زیبایی است که هر کس با یک حرکت کوچک، رنگی از طراوت به آن میپاشد. این همیاری ۱۵ دقیقهای، عطر آرامش و محبت را در جوّ خانه ماندگار میکند و حالا میتوانید در کمال سبکی و نشاط، کنار هم بنشینید و از آن چایِ گرمِ پایانِ هفته لذت ببرید.
منبع: فارس