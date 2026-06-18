رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه کسانی را که معتقد بودند او به اندازه کافی در قبال ایران سرسخت نیست، «احمق» و «حسود، آدم‌های بد یا احمق» خطاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه کسانی را که به گفته خودش، معتقد بودند او به اندازه کافی در قبال ایران سرسخت نیست را «احمق» و «حسود، آدم‌های بد یا احمق» خطاب کرد. ترامپ تأکید کرد که از زمان توافق با ایران، بازار‌های سهام به «رکورد بالایی» رسیده و قیمت نفت نیز «در حال سقوط» است.

روز قبل، ترامپ در مورد یادداشت تفاهم مورد انتظار آمریکا و ایران، اصرار داشت که بازار سهام «از هر کسی باهوش‌تر است».

ترامپ از شی و پوتین به خاطر «بی‌طرفی» در جنگ ایران تشکر کرد

او روز چهارشنبه در جریان نشست گروه هفت در اویان-له-بن فرانسه، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را «بی‌طرف» در طول جنگ با ایران توصیف کرد.

ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی پس از تصویب توافق آتش‌بس، گفت که از رهبران به خاطر دور ماندن از درگیری سپاسگزار است. او از شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به خاطر «بی‌طرفی کامل» تشکر کرد و گفت که آنها می‌توانستند اوضاع را بسیار دشوارتر کنند. این اظهارات ترامپ در تضاد با نظرات او در مورد متحدان آمریکا از ژاپن تا اروپا بود که از آنها به خاطر عدم کمک به عملیات نظامی یا تلاش‌های بعدی برای پاک‌سازی تنگه هرمز انتقاد کرده است.

مسکو و پکن روابط نزدیکی با تهران دارند. روسیه گفته است که جنگ می‌تواند به یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. پکن حملات واشنگتن به تهران را نقض آشکار حاکمیت این کشور محکوم کرده است. با این حال، ترامپ گفت که شی در حل و فصل درگیری مفید بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ایران و آمریکا ، یادداشت تفاهم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هنوز نفهمیدن معاهده ای که همه ابرقدرتها زیرش رو امضا کردن قابل نقض نیست والا اصلا امضا نمیکردن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ‌‌الان‌داره‌داره‌واق‌واق‌میکنه
یهو‌حمله‌میکنه عین‌سگ‌های‌وحشی
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
از کدام سیاستمدار حرف راست شنیدید که این دومی باشه!
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فریب است فریب است فریب است
که این کار ترامپ خیلی عجیب است
ترامپ یک نقشه ای دارد سرش چند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
هر چی پول بیاد تقسیم میشه بین مسئولان به مردم نمیرسد
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
به پیر به پیغمبر من از زمان جنگ بیکارم . قرار بود ماهی 10 میلیون واریز کنن تا زمانی که کار پیدا بشه که ماشالله ریخته . هنوز که هنوزه هیچ پولی واریز نکردن من فقط داره دخیره ام کمتر و کمتر میشه . روزی صد بار موجودی می گیرم والا به قرآن این حق نیست این عدالت نیست
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بیمه بیکاری رو هنوز واریز نکردن
۱
۶
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United States of America
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی هنوز هیچی نشده مردم را احمق حسود خواند. نه که خودش حسود احمق نیست
۵
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا مرگ بر منافق
۱۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
هر چیزی به نفع دشمن باشد به ضرر ماست.
۱۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۴۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بدبخت ایران که تابحال دل به چین و روسیه بسته بود
حال بریم سمت امریکا ببینی چطو میشه
۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
شما هم مثل اب خوردن فریب دانه پاشی امریکا میخورید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
من آیا درست متوجه شدم یانه نظر رهبری أعمال نشده طبق فرمایشات وریس جمهور ،مسولیت قبول کردند یعنی مذاکره وجنگ دوباره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خداروشکر از یه حرف ترامپ خوشتون اومد
۵
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
دروغ میگوید وتو های چین روسیه نبود اوضاع جور دیگری می شد
۵
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
عمو ترامپ
۱۴
۸
پاسخ دادن
۱۲
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