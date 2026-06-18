باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه کسانی را که به گفته خودش، معتقد بودند او به اندازه کافی در قبال ایران سرسخت نیست را «احمق» و «حسود، آدمهای بد یا احمق» خطاب کرد. ترامپ تأکید کرد که از زمان توافق با ایران، بازارهای سهام به «رکورد بالایی» رسیده و قیمت نفت نیز «در حال سقوط» است.
روز قبل، ترامپ در مورد یادداشت تفاهم مورد انتظار آمریکا و ایران، اصرار داشت که بازار سهام «از هر کسی باهوشتر است».
ترامپ از شی و پوتین به خاطر «بیطرفی» در جنگ ایران تشکر کرد
او روز چهارشنبه در جریان نشست گروه هفت در اویان-له-بن فرانسه، شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را «بیطرف» در طول جنگ با ایران توصیف کرد.
ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی پس از تصویب توافق آتشبس، گفت که از رهبران به خاطر دور ماندن از درگیری سپاسگزار است. او از شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به خاطر «بیطرفی کامل» تشکر کرد و گفت که آنها میتوانستند اوضاع را بسیار دشوارتر کنند. این اظهارات ترامپ در تضاد با نظرات او در مورد متحدان آمریکا از ژاپن تا اروپا بود که از آنها به خاطر عدم کمک به عملیات نظامی یا تلاشهای بعدی برای پاکسازی تنگه هرمز انتقاد کرده است.
مسکو و پکن روابط نزدیکی با تهران دارند. روسیه گفته است که جنگ میتواند به یک مسابقه تسلیحات هستهای در خاورمیانه منجر شود. پکن حملات واشنگتن به تهران را نقض آشکار حاکمیت این کشور محکوم کرده است. با این حال، ترامپ گفت که شی در حل و فصل درگیری مفید بوده است.
منبع: رویترز