طبق یک مطالعه جدید از دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند، ۵ دقیقه دعا می‌تواند در کاهش درد و اضطراب موثر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «جاشوا براون»، استاد دانشگاه ایندیانا و مدیر و بنیانگذار موسسه تحقیقات پزشکی جهانی و یکی از نویسندگان این مقاله، گفت: «دعا کردن صرف نظر از ایمان داشتن یا بی‌ایمانی بیمار مؤثر بود. یافته‌های ما به تحقیقاتی که نشان می‌دهد چگونه دعا عملکرد مغز را به روش‌هایی که سلامت را ارتقا می‌دهد، تغییر می‌دهد، می‌افزاید.»

محققان ۱۸۰ بیمار مراقبت‌های اولیه مبتلا به درد یا اضطراب شدید را پیگیری کردند.

پس از قرار ملاقات‌های پزشکی، شرکت‌کنندگان پنج دقیقه دعای شفاعت مسیح به صورت حضوری از یک پزشک آموزش‌دیده دریافت کردند یا پنج دقیقه به موسیقی ملایم گوش دادند.

گروه دعا بلافاصله پس از جلسه و در پیگیری دو هفته‌ای خود، کاهش درد قابل توجهی را گزارش کردند. آنها همچنین بلافاصله پس از جلسه، کاهش اضطراب بیشتری را نشان دادند و این مزیت تا شش هفته بعد نیز قابل توجه بود.

محققان هیچ عارضه جانبی گزارش نکردند و تقریباً همه شرکت‌کنندگان گفتند که در ویزیت‌های پزشکی آینده پذیرای دعا خواهند بود.

نویسندگان گفتند که این یافته‌ها نشان می‌دهد که دعای کوتاه و حضوری می‌تواند یک مکمل ایمن و کم‌هزینه برای مراقبت‌های پزشکی استاندارد باشد، اگرچه برای درک بهتر اثرات آن به مطالعات بیشتری نیاز است.

منبع: مهر

برچسب ها: دعا کردن ، کاهش درد ، رفع اضطراب
خبرهای مرتبط
مهارت‌های جادویی برای کاهش اضطراب کودکان
عادات تغذیه‌ای که اضطراب را کاهش می‌دهند
چند ترفند برای خلاصی از موقعیت‌های ناخوشایند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تازه با رسیدن به این یافته ها فهمیدن که دعا چقدر تاثیر بر سلامتی و کاهش بیماری و تسکین برخی مریضی ها دارد !!
ولی ما با توجه به اعتقادات ایدولوژی و ایمان به خدا و دعا در سلامتی و کاهش بیماری را سالها اعمال کرده ایم و نتایج آن را در سلامتی و رفع فشارهای روحی و روانی جسمی در زندگیمان تجربه کرده ایم ، یک دعایی که در خیلی از وقت ها برای سلامتی و بهبود شرایط جسمی و... استفاده می کنیم
امن یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف سو
که بسیار در طول زندگی فردی و اجتماعی برای سلامتی خود و سایرین استفاده می کنیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
قطعا و یقینا دعا اثر دارد و خداوند متعال فروند دعا کنید که من مستجاب می کنم
۰
۳
پاسخ دادن
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
اشک‌هایت را بگذار برای استوری اینستاگرام/ چرا نسل زد از تراپی خوشش نمی‌آید؟
آخرین اخبار
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
اشک‌هایت را بگذار برای استوری اینستاگرام/ چرا نسل زد از تراپی خوشش نمی‌آید؟
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
حق‌الناس‌هایی که باعث بروز اختلافات و جدایی‌ها می‌شود
از کربلا تا نسل زد/ نگاهی به زندگی کوتاه اما الهام‌بخش نوجوان کربلا
پرچم‌هایی به رنگ ارادت؛ بازخوانی هنرِ عزاداری در کوچه و بازار اصفهان
ترامپ و ونس در نقش ابراهیم ذوالفقاری
روشنگری کلید تفاهم ملی
جنوب لبنان؛ باتلاق عمیق رژیم صهیونی
کلیدی‌ترین تاکتیک‌ جنگ شناختی مشترک عمربن سعد و ترامپ
ماده‌ای که تمام مدارک ترور و قتل را از بین می‌برد
هالیوود چگونه شکست‌های نظامی آمریکا را پیروزی جلوه می‌دهد؟
نظامیان قاجار چقدر حقوق می‌گرفتند؟
تحقیقات آمازون از مهندسان زیرآب‌زن
آوازه‌خون بود و واسه تو روضه‌خون شد/بررسی نغمه‌های عاشورایی چهره‌های نام‌آشنای موسیقی
۱۰ دقیقه خوابِ بیشتر، کلی خرجِ بیشتر!
خواهید دید که قدرت و ثروت، دشمن را از سقوط نجات نمی‌دهد
اعتبار از دست‌رفته واشنگتن در ایالات متحده
چرا ترامپ هنوز از آن مرد می‌گوید؟
نسبت ما و پیام تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای