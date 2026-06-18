رئیس ستاد اربعین حسینی خوزستان گفت: عملیات اعزام زائران اربعین حسینی از سوم مرداد همزمان با ۱۰ صفر آغاز و تا ۱۵ مرداد ادامه می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی الله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ثبت نام داوطلبین شرکت در راهپیمایی میلیونی اربعین ۱۴۰۵ در سامانه سماح از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۸ تیرماه همزمان با ۱۵ محرم آغاز و تا ۲۲ صفر پایان می‌یابد.

رئیس ستاد اربعین حسینی خوزستان افزود: پوشش بیمه‌ای زائرین از جمله نکات مورد تأکید است و زائران هنگام ثبت نام در سامانه سماح ضمن پرداخت حق السهم بیمه، بیمه نامه و کارت شناسایی زائر را دریافت تا هنگام خروج از پایانه‌های مرزی ارائه نمایند.

حیاتی در ادامه گفت: از همه داوطلبین شرکت در مراسم راهپیمایی میلیونی و زیارت اربعین انتظار می‌رود تا در موعد مقرر نسبت به ثبت نام در سامانه سماح اقدام و از موکل کردن آن به روز‌های پایانی احتراز نمایند تا به چالش خاص یا ترافیک شبکه مواجه نشوند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان اظهار کرد: باتوجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته عملیات اعزام زائران اربعین حسینی از سوم مرداد همزمان با ۱۰ صفر آغاز و تا ۱۵ مرداد مصادف با ۲۲ صفر پایان می‌یابد

منبع: استانداری خوزستان

                                                    

برچسب ها: اربعین ، خوزستان
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