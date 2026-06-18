کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: امروز جو آرامی را در استان سپری کردیم و بیشینه دمای هوا در مناطق مرکزی استان به حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - اصحابی گفت:  انتظار می‌رود این آرامش و پایداری جوی تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه داشته باشد.

او افزود: در این مدت، آسمان استان غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود. البته در ساعات عصر و شب، در برخی مناطق مستعد شاهد وزش باد و پدیده گرد و غبار خواهیم بود.

وی در خصوص شرایط دمایی اعلام کرد: تا روز شنبه در برخی نقاط استان دما حدود ۱ تا ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. اما از یکشنبه شب به تدریج با نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار، علاوه بر افزایش ابر، رگبار‌های رعد و برقی پراکنده در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

برچسب ها: هواشناسی ، گرد و غبار
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