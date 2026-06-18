باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ساعت‌ها از انتشار رسمی سند تفاهم ایران و آمریکا گذشته؛ اما بنیامین نتانیاهو، همان کسی که تا دیروز مدعی «پیروزی قاطع» بر ایران، امروز در برابر این توافق خاموش نشسته است هیچ واکنشی، نه در حد یک خط، نه حتی یک اشاره.

در همین مدت اما، تیغ منتقدان تیزتر از همیشه شده است. آنها نتانیاهو را به «شکستی راهبردی» در برابر ایران متهم می‌کنند؛ شکستی که حالا در سکوت او هم نمایان است.

این سکوت اما، خودش یک روایت است. کسی که معمولاً ثانیه‌ها پس از هر حرکت ترامپ -حتی حرکت‌های کوچک- به تلویزیون‌ها می‌دوید تا پیروزی دیگری را جشن بگیرد، این بار انگار نه انگار که توافقی امضا شده است. شاید تفاوت در همین جاست: این توافق، به‌نام او نبود.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی از تغییر استراتژی حزب لیکود خبر می‌دهند. آنها می‌گویند لیکود که قرار بود این دوره از انتخابات را با پرچم «رابطه ویژه نتانیاهو و ترامپ» به میدان بیاورد، حالا به‌ناگاه پرچم را پایین کشیده. گویا آن رابطه ویژه، دیگر چندان ویژه نیست.

«کلش‌ریپورت» هم گزارشی تکان‌دهنده دارد: ترامپ از نتانیاهو خسته شده است. از او که مدام بر طبل جنگ علیه ایران می‌کوبد، اما نتیجه ای جز آتش‌بس ندارد؛ و شاید مهم‌ترین نکته، داغی است که این تفاهم زیر پوست نتانیاهو گذاشته است: گنجاندن لبنان در متن آتش‌بس ایران و آمریکا. همان لبنانی که نتانیاهو برایش نقشه‌های دیگری در سر داشت.

منبع: اکسیوس