نخل‌گردانی یزدی‌ها، شاه‌حسین‌گویان ترک‌زبانان، تعزیه‌های سنتی و اجتماع گسترده هیئت‌ها در امامزاده محمد(ع)، بخشی از آیین‌های کهن عزاداری محرم در استان البرز را تشکیل می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا عبدالمنافی - محرم در استان البرز تنها به برگزاری مراسم‌های مرسوم عزاداری محدود نمی‌شود؛ این استان به واسطه حضور اقوام مختلف، مجموعه‌ای از آیین‌های سنتی و کهن عاشورایی را در خود جای داده که هر سال با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

تنوع فرهنگی و قومی موجود در البرز سبب شده آیین‌های عزاداری در مناطق مختلف استان با جلوه‌های متفاوتی برگزار شود؛ آیین‌هایی که برخی از آنها قدمتی چند ده ساله دارند.

نخل‌گردانی میراث یزدی‌های مقیم کرج

نخل‌گردانی از مهم‌ترین آیین‌های محرم در البرز به شمار می‌رود که توسط هیئت یزدی‌های کرج برگزار می‌شود. این مراسم در روز‌های تاسوعا و عاشورا با حضور گسترده عزاداران برگزار شده و یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های عزاداری سنتی در استان محسوب می‌شود.

شاه‌حسین‌گویان نوای عاشقی در میان ترک‌زبانان

آیین «شاه‌حسین‌گویان» نیز از دیگر مراسم‌های ویژه محرم در البرز است که بیشتر توسط هیئت‌های ترک‌زبان برگزار می‌شود.

محرم در البرز از تعزیه‌های قدیمی تا نخل‌گردانی و شاه‌حسین‌گویان

عزاداران در قالب دسته‌های منظم با نوحه‌ها و اشعار سنتی به سوگواری پرداخته و جلوه‌ای متفاوت از ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش می‌گذارند.

امامزاده محمد (ع) کرج محور اجتماع بزرگ عاشورایی

امامزاده محمد (ع) کرج در روز عاشورا به یکی از مهم‌ترین کانون‌های عزاداری استان تبدیل می‌شود. هیئت‌های مختلف از نقاط گوناگون استان به این مکان مذهبی آمده و در برنامه‌های مشترک عزاداری شرکت می‌کنند.

در این مراسم که با حضور جمعیت گسترده برگزار می‌شود، مداحان سرشناس استان به مرثیه‌سرایی پرداخته و نماز جماعت ظهر عاشورا نیز با حضور عزاداران اقامه می‌شود.

تعزیه‌های سنتی البرز روایت هنرمندانه کربلا

تعزیه نیز همچنان جایگاه ویژه‌ای در آیین‌های محرم البرز دارد. در برخی مناطق استان از جمله قلعه‌چنان، مجالس تعزیه با بهره‌گیری از نسخه‌های قدیمی و مضامین تاریخی اجرا می‌شود و مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد.

محرم در البرز از تعزیه‌های قدیمی تا نخل‌گردانی و شاه‌حسین‌گویان

فعالان فرهنگی معتقدند تعزیه علاوه بر جنبه مذهبی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل جوان ایفا می‌کند.

شیوه‌های خاص سینه‌زنی در مناطق مختلف البرز

برخی مناطق البرز نیز سبک‌های خاص سینه‌زنی و عزاداری را حفظ کرده‌اند. این آیین‌ها که ریشه در فرهنگ بومی و قومی مناطق مختلف دارد، هر سال در دهه نخست محرم اجرا شده و مورد توجه عزاداران قرار می‌گیرد.

حضور اقوام مختلف از جمله یزدی‌ها، ترک‌زبانان، همدانی‌ها و دیگر گروه‌های ساکن البرز سبب شده محرم در این استان رنگ و بویی متفاوت داشته باشد.

آیین‌هایی که نه تنها بخشی از میراث معنوی استان محسوب می‌شوند بلکه هر ساله هزاران نفر را گرد هم می‌آورند و جلوه‌ای از وحدت و ارادت مردم به فرهنگ عاشورا را به نمایش می‌گذارند.

منبع: مهر

برچسب ها: دسته عزاداری ، ماه محرم
خبرهای مرتبط
شهروند خبرنگار اصفهان؛
حرکت دسته‌های سینه زنی و زنجیر زنی در روستای کچوئیه لنجان + فیلم
شهروند خبرنگار خوزستان؛
مراسم عزاداری حسینی اهالی روستای قلی پور شوشتر در لنز دوربین شهروند خبرنگار
علی موذنی فرد؛
دسته عزاداری عاشقان و دلسوختگان سیدالشهدا (ع) در کلاته رودبار دامغان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
اشک‌هایت را بگذار برای استوری اینستاگرام/ چرا نسل زد از تراپی خوشش نمی‌آید؟
آخرین اخبار
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
اشک‌هایت را بگذار برای استوری اینستاگرام/ چرا نسل زد از تراپی خوشش نمی‌آید؟
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
حق‌الناس‌هایی که باعث بروز اختلافات و جدایی‌ها می‌شود
از کربلا تا نسل زد/ نگاهی به زندگی کوتاه اما الهام‌بخش نوجوان کربلا
پرچم‌هایی به رنگ ارادت؛ بازخوانی هنرِ عزاداری در کوچه و بازار اصفهان
ترامپ و ونس در نقش ابراهیم ذوالفقاری
روشنگری کلید تفاهم ملی
جنوب لبنان؛ باتلاق عمیق رژیم صهیونی
کلیدی‌ترین تاکتیک‌ جنگ شناختی مشترک عمربن سعد و ترامپ
ماده‌ای که تمام مدارک ترور و قتل را از بین می‌برد
هالیوود چگونه شکست‌های نظامی آمریکا را پیروزی جلوه می‌دهد؟
نظامیان قاجار چقدر حقوق می‌گرفتند؟
تحقیقات آمازون از مهندسان زیرآب‌زن
آوازه‌خون بود و واسه تو روضه‌خون شد/بررسی نغمه‌های عاشورایی چهره‌های نام‌آشنای موسیقی
۱۰ دقیقه خوابِ بیشتر، کلی خرجِ بیشتر!
خواهید دید که قدرت و ثروت، دشمن را از سقوط نجات نمی‌دهد
اعتبار از دست‌رفته واشنگتن در ایالات متحده
چرا ترامپ هنوز از آن مرد می‌گوید؟
نسبت ما و پیام تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای