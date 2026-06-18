باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا عبدالمنافی - محرم در استان البرز تنها به برگزاری مراسمهای مرسوم عزاداری محدود نمیشود؛ این استان به واسطه حضور اقوام مختلف، مجموعهای از آیینهای سنتی و کهن عاشورایی را در خود جای داده که هر سال با حضور گسترده مردم برگزار میشود.
تنوع فرهنگی و قومی موجود در البرز سبب شده آیینهای عزاداری در مناطق مختلف استان با جلوههای متفاوتی برگزار شود؛ آیینهایی که برخی از آنها قدمتی چند ده ساله دارند.
نخلگردانی میراث یزدیهای مقیم کرج
نخلگردانی از مهمترین آیینهای محرم در البرز به شمار میرود که توسط هیئت یزدیهای کرج برگزار میشود. این مراسم در روزهای تاسوعا و عاشورا با حضور گسترده عزاداران برگزار شده و یکی از شاخصترین جلوههای عزاداری سنتی در استان محسوب میشود.
شاهحسینگویان نوای عاشقی در میان ترکزبانان
آیین «شاهحسینگویان» نیز از دیگر مراسمهای ویژه محرم در البرز است که بیشتر توسط هیئتهای ترکزبان برگزار میشود.
محرم در البرز از تعزیههای قدیمی تا نخلگردانی و شاهحسینگویان
عزاداران در قالب دستههای منظم با نوحهها و اشعار سنتی به سوگواری پرداخته و جلوهای متفاوت از ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش میگذارند.
امامزاده محمد (ع) کرج محور اجتماع بزرگ عاشورایی
امامزاده محمد (ع) کرج در روز عاشورا به یکی از مهمترین کانونهای عزاداری استان تبدیل میشود. هیئتهای مختلف از نقاط گوناگون استان به این مکان مذهبی آمده و در برنامههای مشترک عزاداری شرکت میکنند.
در این مراسم که با حضور جمعیت گسترده برگزار میشود، مداحان سرشناس استان به مرثیهسرایی پرداخته و نماز جماعت ظهر عاشورا نیز با حضور عزاداران اقامه میشود.
تعزیههای سنتی البرز روایت هنرمندانه کربلا
تعزیه نیز همچنان جایگاه ویژهای در آیینهای محرم البرز دارد. در برخی مناطق استان از جمله قلعهچنان، مجالس تعزیه با بهرهگیری از نسخههای قدیمی و مضامین تاریخی اجرا میشود و مورد استقبال مردم قرار میگیرد.
محرم در البرز از تعزیههای قدیمی تا نخلگردانی و شاهحسینگویان
فعالان فرهنگی معتقدند تعزیه علاوه بر جنبه مذهبی، نقش مهمی در انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل جوان ایفا میکند.
شیوههای خاص سینهزنی در مناطق مختلف البرز
برخی مناطق البرز نیز سبکهای خاص سینهزنی و عزاداری را حفظ کردهاند. این آیینها که ریشه در فرهنگ بومی و قومی مناطق مختلف دارد، هر سال در دهه نخست محرم اجرا شده و مورد توجه عزاداران قرار میگیرد.
حضور اقوام مختلف از جمله یزدیها، ترکزبانان، همدانیها و دیگر گروههای ساکن البرز سبب شده محرم در این استان رنگ و بویی متفاوت داشته باشد.
آیینهایی که نه تنها بخشی از میراث معنوی استان محسوب میشوند بلکه هر ساله هزاران نفر را گرد هم میآورند و جلوهای از وحدت و ارادت مردم به فرهنگ عاشورا را به نمایش میگذارند.
منبع: مهر