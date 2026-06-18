رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری افرادی خبر داد که با ارسال لینک‌های آلوده به شهروندان اقدام به کلاهبرداری از آن‌ها کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبدالرضا ظهرابی رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: تعداد زیادی از شهروندان به این پلیس مراجعه و بیان کردند که افرادی اقدام به ارسال لینک آلوده برای آن‌ها کرده‌اند که پس از کلیک کردن بر روی آن، بلافاصله مبالغی از حساب بانکی آن‌ها برداشت شده است که بلافاصله موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

او افزود: کارشناسان این پلیس پس از بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدند که متهمان با ارسال پیامک با عناوین شکوایه قضایی، دریافت سود سهام عدالت، دریافت یارانه و یا موضوع دوست یابی و با سوء استفاده از حس طمع و ترس در قربانیان، آن‌ها را وادار به کلیک کردن بر روی لینک‌های آلوده می‌کردند که سرانجام آن منجر به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های شکات می‌شد.

رئیس پلیس فتا فارس با بیان اینکه مأموران در مرحله تحقیقات و با اقدامات فنی متوجه شدند متهمان در حال خرید کالا از یکی از فروشگاه‌های سطح شهر با پول‌های کلاهبرداری شده هستند، گفت: بلافاصله با هماهنگی قضایی به فروشگاه مربوطه اعزام شده و متهمان (۲ مرد) را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ ظهرابی تصریح کرد: متهمان در ابتدا منکر هرگونه کلاهبرداری شدند ولی با مواجهه با مستندات پلیسی اقرار به کلاهبرداری از ۷۰ نفر به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال کردند.

این مقام ارشد انتظامی از شهروندان درخواست کرد تا نسبت به لینک‌های وسوسه کننده و فریب دهنده ارسالی به تلفن‌های همراهشان هوشیاری لازم را داشته باشند و هرگز بر روی لینک‌های آلوده ارسال شده از طرف افراد ناشناس کلیک نکنند.

او از کاربران فضای مجازی درخواست کرد در صورت مواجهه شدن و یا اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: کلاهبرداری ، دستگیری کلاهبرداران ، خرید کالا ، ارسال لینک
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