باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - اگرچه اجرای پروژه‌های آبرسانی، نصب مخازن ذخیره و اصلاح شبکه توزیع پر اهواز می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما عبور موفق از تنش آبی بدون همراهی شهروندان امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان معتقدند کاهش هدررفت آب، مقابله با انشعابات غیرمجاز و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، سه ضلع اصلی مدیریت بحران آب در شرایط کنونی هستند. در کنار این اقدامات، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه نیز می‌تواند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه و توزیع عادلانه آب ایفا کند.

مدیریت تنش آبی اهواز؛ نیازمند شتاب در پروژه‌ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در نشست بررسی وضعیت تنش آبی اهواز و شهر‌های تابعه، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مدیریت پیک مصرف تابستان تأکید کرد.

عبیداوی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب شهروندان، خواستار تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق و اولویت‌بندی مشخص برای تمامی پروژه‌های آبرسانی شد تا طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار هستند، در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی همچنین از پیگیری و تسریع در نصب ۷ مخزن ذخیره‌سازی آب در مناطق مختلف و نقاط بحرانی خبر داد و این اقدام را گامی مهم در افزایش پایداری شبکه توزیع و کاهش آثار تنش آبی دانست.

مدیرعامل آبفا اهواز با تأکید بر ضرورت رفع سریع شکستگی‌های شبکه توزیع آب، کاهش هدررفت، افزایش سرعت رسیدگی به حوادث و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی را از اولویت‌های اصلی شرکت در شرایط کنونی عنوان کرد.

عبیداوی مقابله با انشعابات غیرمجاز را نیز از محور‌های مهم مدیریت مصرف و صیانت از منابع آبی برشمرد و خواستار تشدید اقدامات نظارتی و اجرایی در این زمینه شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی بخش‌های مختلف شرکت، اجرای به‌موقع پروژه‌های آبرسانی، توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی و مدیریت بهینه شبکه توزیع، می‌توان ضمن کاهش آثار تنش آبی، سطح رضایتمندی شهروندان را نیز ارتقا داد.

مدیرعامل آبفا اهواز در پایان از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در استفاده از آب شرب، این شرکت را در مدیریت شرایط تنش آبی همراهی کنند و افزود: مصرف بهینه آب در فصل گرم سال، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه توزیع و تأمین مستمر آب شرب برای همه مشترکان دارد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، مدیریت منابع آب نیازمند همدلی و مشارکت مشترک میان متولیان خدمات‌رسان و شهروندان است؛ مشارکتی که نتیجه آن، عبور کم‌هزینه‌تر از روز‌های گرم تابستان و تضمین دسترسی پایدار به این سرمایه حیاتی خواهد بود.