باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی امروز (پنج شنبه، ۲۸ خرداد) در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی در زنجان، با گرامیداشت یاد شهدای صنایع دستی استان در جنگ ۴۰ روزه و تبریک پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار کرد: دشمنان آمدند تا ایران را تجزیه و رژیم را تغییر دهند، اما امروز در کشور متجاوز، پرچم جمهوری اسلامی در جریان جام جهانی فوتبال به اهتزاز درآمده و دنیا تعظیم میکند به مقاومت این ملت.
وی با اشاره به ثبت ملی حماسه ۱۰۷ شبانهروز ایستادگی مردم ایران، افزود: این اثر به احترام زنجیره بزرگ انسانی، همبستگی ملی و جنبش ضدبیگانه ثبت شد و افتخاری برای مردم ایران است که در طول تاریخ نماد مقاومت و ایستادگی بودهاند.
دارابی با بیان اینکه شاهنامه فردوسی شناسنامه ملی ایرانیان است، تصریح کرد: فردوسی در ۵۲ هزار بیت، بیش از دو هزار بار از واژه «ایران» و بیش از ۶۵۰ بار از «خرد» سخن گفته است؛ شاهنامه کتاب خردورزی، عقلانیت و خرد جمعی ایرانیان است.
معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به ظرفیتهای عظیم تاریخی ایران، خاطرنشان کرد: ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی دارد و از سال ۱۳۱۰ تاکنون تنها ۳۵ هزار اثر ثبت شده است. همچنین ۲۹ اثر ایران در فهرست یونسکو ثبت شده و سال گذشته محوطههای پیش از تاریخ خرمآباد با قدمت ۶۳ هزار سال، به عنوان قدیمیترین اثر ثبتشده در تاریخ یونسکو، به ثبت جهانی رسید.
وی با تأکید بر لزوم کاهش تصدیگری دولت، گفت: امام راحل فرمودند دولت تاجر خوبی نیست و ما باید دولت مقتدر اما کوچک و بخش خصوصی مقتدر و بزرگ داشته باشیم. وزارت میراث فرهنگی آمادگی دارد با تشکیل کارگروه مشترک و دبیرخانه دائمی، بناهای تاریخی را با حفظ پروتکلهای میراثی به بخش خصوصی واگذار کند و اتاق بازرگانی بهترین گزینه برای این کار است. پیشنهاد میکنیم از همین جا که با گنبد سلطانیه آغاز کنیم.
دارابی با اشاره به برنامه هفتم توسعه برای ساخت هزار موزه در کشور، گفت: امروز ۸۳۰ موزه داریم و به دنبال تحقق شعار «هر شهر یک موزه» هستیم. دیروز با حضور معاون استاندار مصوب شد که ساختمان دارایی زنجان به موزه ملیلهکاری تبدیل شود تا جهانیان بتوانند این هنر منحصربهفرد را در یکجا ببینند.
وی با بیان اینکه از ۴۰۰ رشته صنایع دستی شناختهشده در جهان، ۳۰۰ رشته در ایران وجود دارد، افزود: زنجان یکی از پایتختهای صنایع دستی کشور است و باید از این ظرفیت برای رونق کسبوکار استفاده کرد.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی با اشاره به هدفگذاری جذب ۱۷ میلیون گردشگر تا پایان برنامه هفتم، تصریح کرد: سالانه به ۱۰۰ هتل چهار و پنج ستاره و ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز داریم و همه اینها نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی و تسهیلگری دولت است.
دارابی با تأکید بر ظرفیت گردشگری ادیان و همزیستی مسالمتآمیز در ایران، گفت: ایران کشور همزیستی مسالمتآمیز ادیان است؛ آتشکدهها، کلیساها، کنیسهها، مساجد و بقاع متبرکه در کنار هم نماد این فرهنگ هستند. همچنین روضههای خانگی و سنت افطار را ثبت ملی کردهایم و این ظرفیتهای آیینی، فرصتی بزرگ برای توسعه گردشگری کشور است.
منبع: ایسنا