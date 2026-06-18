سخنگوی دولت تأکید کرد: همدلی میدان، دولت و جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی در خدمت منافع ملی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«امروز بار دیگر روشن شد که همدلی میدان، دولت و جامعه و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور، از جمله ظرفیت دیپلماسی، می‌تواند در خدمت منافع ملی قرار گیرد. حفظ این انسجام و صیانت از آن، مهم‌ترین مسئولیت همه ما در ادامه مسیر است.»

شب گذشته (چهارشنبه ۲۷ خرداد) مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ، روسای جمهور ایران و آمریکا متن تفاهم‌نامه پایان جنگ را به صورت مجازی امضا کردند.

محمد باقر قالیباف، رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی شب گذشته با بیان اینکه دشمن دنبال آتش‌بس بود، گفت: در مذاکره وادادگی و شعارزدگی وجود ندارد. ایران یکپارچه در حال پوشاندن لباس پیروزی بر تن ملت رشید ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز سه شنبه گفت: ما می‌دانیم که دشمن، بدعهد است؛ فلذا مسئولان با چشمان باز و هوشیاری تمام و کمال، مذاکره خواهند کرد؛ دیپلماسی ما در امتداد جهادِ «خیابان» و «میدان» است.

برچسب ها: سخنگوی دولت ، منافع ملی
خبرهای مرتبط
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
معاون ارتباطات ریاست جمهوری: آمریکا باید بسیار مراقب شرارت ذاتی طرف سوم باشد
مهاجرانی در یادداشتی نوشت:
«لامرد»، زخمی که بر وجدان بشر نشسته است
سخنگوی دولت: میدان و دیپلماسی در کنار هم از ایران دفاع می‌کنند
واکنش قائم‌پناه به مذاکرات ایران و آمریکا/ منافع ملی تأمین خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تنگه هرمز مجددا بسته شد
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
واکنش بقائی به رفتار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد
دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
ثبت‌نام داوطلبان مراسم پیاده‌روی اربعین از ۹ تیرماه آغاز می‌شود
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
ضرورت هماهنگی ملی برای برگزاری باشکوه‌تر آئین تشییع رهبر شهید انقلاب
آخرین اخبار
ضرورت هماهنگی ملی برای برگزاری باشکوه‌تر آئین تشییع رهبر شهید انقلاب
قدردانی از نقش اسلام‌آباد در روند دیپلماتیک منجر به توافق پایان جنگ
دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
ثبت‌نام داوطلبان مراسم پیاده‌روی اربعین از ۹ تیرماه آغاز می‌شود
نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
تنگه هرمز مجددا بسته شد
واکنش بقائی به رفتار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد
دستگیری ۳ لیدر و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری خیابانی در استان ایلام
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء: شهید پاکپور معمار تحولات عملیاتی بود
غریب‌آبادی: چرا شمار آوارگان با وجود دهه‌ها وعده هر سال بیشتر می‌شود؟
هرگونه بدعهدی، کوبنده‌تر از گذشته پاسخ داده می‌شود
بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز طبق برنامه در حال انجام است
پزشکیان: هیچ مشکل معیشتی و اجتماعی نباید از نگاه مسئولان پنهان بماند
رئیس جمهور ازبکستان امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ را تبریک گفت
محسن رضایی: تیم مذاکره‌کننده پیام رهبر انقلاب را چارچوب مذاکره قرار دهند
هرگونه بدعهدی آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبرو می‌شود
بیانیه قدردانی و تبعیت وزارت دفاع از پیام مقام معظم رهبری
وقتی صابون موشکی ایران به تن تأسیسات فرماندهی آمریکا خورد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳۰ خرداد