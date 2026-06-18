باشگاه خبرنگاران جوان - حسن اعمی در حاشیه بازدید از وضعیت روستاهای آسیب دیده با اشاره به اینکه این حادثه طبیعی خسارات سنگین و گستردهای را به زیرساختها، اموال عمومی و داراییهای مردم وارد کرده است، افزود: شدت بارشها در ساعات اولیه غافلگیرکننده بود.
وی اظهار کرد: متأسفانه در پی وقوع این سیلاب ویرانگر، حوزههای مختلفی از جمله منازل مسکونی، باغات، اراضی کشاورزی، راههای مواصلاتی روستایی و واحدهای دامی دچار خسارت جدی شدهاند.
رئیس ستاد مدیریت بجران شهرستان کوهسرخ با اشاره به کانونهای اصلی آسیب دیده، افزود: بر اساس گزارشهای واصله، روستاهای علیآباد، بختیار، تولا، طرق، چلپو و همچنین شهر ریوش بیشترین حجم خسارات را متحمل شدهاند. در پی طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب در معابر، بخش قابلتوجهی از منازل مسکونی این مناطق دچار آبگرفتگی شدید شدند.
وی با تأکید بر فوریت امدادرسانی به سیلزدگان خاطرنشان کرد: در ارزیابیهای اولیه مشخص شد که حدود ۶۰ واحد مسکونی در روستاهای آسیب دیده به طور کامل زیر آب رفته و دچار خسارات سنگین شدهاند. از همان لحظات اولیه وقوع حادثه، نیروهای امدادی، تیمهای مدیریت بحران و نیروهای خدماترسان با حضور در مناطق بحرانی، عملیات امداد و نجات و تخلیه آب از منازل را آغاز کردند و تلاش برای به حداقل رساندن آلام مردم همچنان با جدیت ادامه دارد.
فرماندار کوهسرخ در خصوص خسارات وارده به بخش کشاورزی و داراییهای شهروندان تصریح کرد: علاوه بر تخریب زیرساختهای مسکونی، باغات و اراضی کشاورزی در ۹ روستای شهرستان و شهر ریوش متحمل خسارات قابل توجهی شدهاند که برآورد دقیق ریالی آن در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین شدت سیلاب به اندازهای بود که بیش از ۲۰ دستگاه خودرو در جریان این حادثه آسیب دیدند و متأسفانه گزارشهای تلف شدن بیش از ۶۰ رأس دام سبک نیز دریافت شده است که ضربه سختی به اقتصاد دامداران منطقه محسوب میشود.
اعمی ضمن قدردانی از تلاشهای جهادی نیروهای امدادی و مردم برای مدیریت صحنه، گفت: اولویت اصلی ما در حال حاضر رسیدگی به نیازهای فوری آسیبدیدگان و بازگشایی راههای مسدود شده است.
وی بیان کرد: در همین راستا تیمی ویژه برای برآورد دقیق خسارات تشکیل شده و پیگیریهای لازم برای جذب اعتبارات و جبران بخشی از زیانهای وارده به مردم در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم شرایط را در اسرع وقت به وضعیت عادی بازگردانیم.
منبع: ایسنا