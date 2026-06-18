فرمانده سپاه استان قم از راه‌اندازی پویش «هر خانه یک موکب» خبر داد و گفت: در این پویش مردم با گشودن درهای منازل خود، امکان پذیرایی و اسکان عزاداران را فراهم خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار فتح‌الله جمیری روز پنجشنبه در جلسه هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید که در استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه قم به دلیل جایگاه ویژه مذهبی و بین‌المللی، باید میزبان مراسمی در شأن و تراز ملت ایران باشد، اظهار کرد: این آیین می‌تواند به الگویی برای سایر شهر‌های کشور و جهان اسلام تبدیل شود.

وی با اشاره به جانمایی مسیر تشییع افزود: بر اساس تصمیم‌گیری‌های انجام شده، بلوار پیامبر اعظم (ص) معروف به مسیر «حرم تا حرم» به طول حدود ۶ تا ۸ کیلومتر به عنوان مناسب‌ترین مسیر برای تشییع پیکر مطهر قائد امت در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه قم با بیان اینکه این مسیر از حرم مطهر حضرت معصومه (س) آغاز شده و به مسجد مقدس جمکران منتهی می‌شود، خاطرنشان کرد: این مسیر به دلیل ظرفیت بالا، پیش از این نیز در مناسبت‌های مختلف شاهد برگزاری آیین‌های پرجمعیت بوده است.

سردار جمیری همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای اقامه نماز میت، عنوان کرد: پیشنهاد شده است آیین اقامه نماز در میدان سلام و در انتهای این مسیر برگزار شود که می‌تواند به یکی از باشکوه‌ترین نماز‌های تاریخ قم تبدیل شود.

وی با تشریح پویش «هر خانه یک موکب» تصریح کرد: در این طرح، مردم با گشودن در‌های منازل خود، زمینه پذیرایی از عزاداران و میهمانان این مراسم را با حداقل امکانات همچون آب، چای یا اسکان فراهم می‌کنند که این امر جلوه‌ای از همدلی و میزبانی مردم قم خواهد بود.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: امام شهید ، مراسم تشییع
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