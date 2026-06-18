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باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - احمدرضا جمشیدی رئیس بیمارستان شریعتی با اشاره به جذب ۱۵۰ میلیارد تومان کمک خیرین در سال گذشته گفت: «بیمارستان شریعتی مقصد نهایی بیماران از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه است.
به گفته وی درمانگاه پیوند مغز و استخوان، هماتولوژی و سلولهای بنیادی در این بیمارستان افتتاح شد و این مرکز با هدف تشخیص و درمان بیماریهای سرطانی و بیماران نیازمند مغز و استخوان راه اندازی شده است. پیوند مغز و استخوان در این بیمارستان به صورت رایگان انجام میشود.
او ادامه داد: رکورد ۱۰ هزار پیوند را پشت سر گذاشتهایم.