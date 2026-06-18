رئیس بیمارستان شریعتی گفت: درمانگاه پیوند مغز و استخوان در این بیمارستان راه‌اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - احمدرضا جمشیدی رئیس بیمارستان شریعتی با اشاره به جذب ۱۵۰ میلیارد تومان کمک خیرین در سال گذشته گفت: «بیمارستان شریعتی مقصد نهایی بیماران از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه است. 

به گفته وی درمانگاه پیوند مغز و استخوان، هماتولوژی و سلول‌های بنیادی در این بیمارستان افتتاح شد و این مرکز با هدف تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی و بیماران نیازمند مغز و استخوان راه اندازی شده‌ است. پیوند مغز و استخوان در این بیمارستان  به صورت رایگان انجام می‌شود.

او ادامه داد:  رکورد ۱۰ هزار پیوند را پشت سر گذاشته‌ایم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سرطان ، درمان سرطان
خبرهای مرتبط
پذیرش بیماران در بیمارستان شهدای اسلامشهر در نیمه اول امسال + فیلم
انیستیتو ملی کانسر مرکز درمان سرطان در کشور
تدوین راهنما‌های بالینی سرطان در انستیتو کانسر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آخرین اخبار
افتتاح نخستین واحد سیار غربالگری سرطان پستان در تهران
آمادگی پوشش درمانی مراسم وداع با رهبر شهید/ جانمایی راه‌اندازی بیمارستان‌های موقت در مصلی
آمپول‌های لاغری معجزه نمی‌کنند/ کاهش وزن؛ فقط زیر نظر پزشک و متخصص تغذیه
مهلت ثبت‌نام پذیرش کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ تمدید شد
ارتقای مهارت‌های شغلی دانشجویان از طریق مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه علامه طباطبائی
بیماران دارای فشار خون در شرایط بحران از مصرف غذاهای شور و چرب پرهیز کنند + فیلم
تمدید قراردادهای دستیار هوش مصنوعی از ۱۵ تیر آغاز می‌شود
سه الگوی خواب مرتبط با علائم پیری زودرس مغز
ویژگی‌هایی که آیفون ۱۸ پرو و ​​پرومکس را گران کرده است
ثبت‌نام دانش‌آموزان هفتمی در مدارس نمونه‌دولتی بر اساس محدوده جغرافیایی
کشف یک پدیده مرموز در خورشید
فقط یک نوع شکلات برای سلامتی شما مفید است
ابداع غشا‌های کامپوزیتی برای تصفیه آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی
میزان سوختگی در ایران ۱۳ برابر کشورهای پیشرفته است
احیای دفاتر جهاد دانشگاهی در چهار دانشکده دانشگاه تهران با هدف جذب استعداد‌های دانشجویی
کارشناسان: راه‌اندازی مجدد هفتگی گوشی، عملکرد و امنیت را افزایش می‌دهد
کشف ابرهای نمکی در جو یک سیاره فراخورشیدی بزرگ برای اولین بار
نسخه جدید برای قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه
فواید تغذیه‌ای زردآلو و خطرات مصرف بیش از حد آن
امتحانات غیرنهایی مدارس با دستورالعمل‌های مرکز ارزشیابی اطلاع‌رسانی می‌شود