باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - احمدرضا جمشیدی رئیس بیمارستان شریعتی با اشاره به جذب ۱۵۰ میلیارد تومان کمک خیرین در سال گذشته گفت: «بیمارستان شریعتی مقصد نهایی بیماران از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه است.

به گفته وی درمانگاه پیوند مغز و استخوان، هماتولوژی و سلول‌های بنیادی در این بیمارستان افتتاح شد و این مرکز با هدف تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی و بیماران نیازمند مغز و استخوان راه اندازی شده‌ است. پیوند مغز و استخوان در این بیمارستان به صورت رایگان انجام می‌شود.

او ادامه داد: رکورد ۱۰ هزار پیوند را پشت سر گذاشته‌ایم.