باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازی زلنسکی با آتش: مسکو هم خواهد سوخت + فیلم

رئیس‌جمهور اوکراین با ابراز خرسندی از حملات پهپادی به روسیه، خطاب به پوتین گفت: «اگر اوکراین بسوزد، مسکو هم خواهد سوخت.»

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور اوکراین در یک مصاحبه با تهدید همتای روس افزود: «اگر پوتین نخواهد این جنگ را پایان دهد و بخواهد آن را ادامه دهد، ما ساکت نخواهیم نشست و پاسخ خواهیم داد.»

مطالب مرتبط
بازی زلنسکی با آتش: مسکو هم خواهد سوخت + فیلم
young journalists club

حمله پهپادی اوکراین و آتش‌سوزی در پالایشگاه مسکو + فیلم

بازی زلنسکی با آتش: مسکو هم خواهد سوخت + فیلم
young journalists club

انفجار مرگبار خودروی بمب‌گذاری شده در مسکو + فیلم

بازی زلنسکی با آتش: مسکو هم خواهد سوخت + فیلم
young journalists club

توقیف نفتکش روسیه توسط فرانسه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم
۱۲۳۸

پیام رهبر انقلاب درباره مسیر میدان و دیپلماسی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق + فیلم
۷۲۶

از تهدید تا توافق + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم
۶۷۷

از تهدید تا توافق؛ تقلای ترامپ برای فرار از باتلاق خودساخته + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم
۵۵۷

روایت محمدمتین ۹ ساله از داغ پدر و برادر + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم
۵۳۹

طنین نوای نوجوانان مبارکه اصفهان در برنامه حسینیه معلی + فیلم

۳۰ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
درود بر اکراین دلاور.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
یعنی روسیه با این همه قدرتی که می گفتند نمی تواند حریف اوکراین شود .؟
پس باید گفت ابر قدرت‌ها طبل تو خالی هستند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۶:۰۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اکراین یعنی آمریکا و کل اروپا. همه رفتن پشت اکراین. مثل جنگ ایران با عراق