بازی زلنسکی با آتش: مسکو هم خواهد سوخت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0648\u06a9\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0647\u0645\u062a\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u00ab\u0627\u06af\u0631 \u067e\u0648\u062a\u06cc\u0646 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0646\u06af \u0631\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0647\u062f \u0648 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0647\u062f\u060c \u0645\u0627 \u0633\u0627\u06a9\u062a \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062f\u0627\u062f.\u00bb\n
پس باید گفت ابر قدرتها طبل تو خالی هستند