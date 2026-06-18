باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین نشست سران روسیه و آسهآن در کازان، خواستار برقراری روابط نزدیکتر بین روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا شد.
پوتین در سخنرانی خود در این نشست، روابط مسکو با این بلوک جنوب شرق آسیا را در میان تلاطمات ژئوپلیتیکی کنونی، «عامل تثبیتکننده مهمی» در منطقه آسیا و اقیانوسیه توصیف کرد. رئیسجمهور روسیه خاطرنشان کرد که این اتحادیه خود را به عنوان یک سازمان بینالمللی محترم مبتنی بر قوانین بینالمللی و در نظر گرفتن متقابل منافع معرفی کرده است و این اصول همچنین زیربنای مشارکت استراتژیک روسیه با آسهآن هستند.
پوتین گفت: «مشارکت استراتژیک بین روسیه و آسهآن به عنوان یک عامل تثبیتکننده مهم در منطقه آسیا و اقیانوسیه عمل میکند و به شکلگیری معماری امنیتی متوازن و همکاری سودمند متقابل کمک میکند.» رئیسجمهور روسیه به گسترش همکاریها بین روسیه و آسهآن در طی ۳۵ سال گذشته در زمینههایی مانند تجارت و سرمایهگذاری، انرژی، کشاورزی، دیجیتالیسازی، علم و فناوری، گردشگری و امنیت اشاره کرد. پوتین همچنین از مشارکت تیمور شرقی که در سال ۲۰۲۵ به آسهآن پیوست، در اولین نشست روسیه و آسهآن استقبال کرد.
بر اساس بیانیهای که کرملین پیش از این نشست منتشر کرد، گفتوگوها در کازان بر بررسی توسعه مشارکت استراتژیک روسیه و آسهآن، شناسایی زمینههای جدید همکاری در حوزههای سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه و تبادل نظر در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی متمرکز است. این نشست که به مناسبت سی و پنجمین سالگرد روابط روسیه و آسهآن برگزار میشود، از ۱۷ تا ۱۹ ژوئن در کازان برگزار میشود. آسهآن در حال حاضر از ۱۱ کشور جنوب شرق آسیا تشکیل شده است، در حالی که روسیه از سال ۱۹۹۶ شریک گفتگوی کامل این سازمان بوده است.
منبع: آناتولی