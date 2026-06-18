رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: در حال حاضر ربع سکه حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه طرح امامی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حباب دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کیمیا قلی‌پور  - محمود شربیانی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه طی روز‌های اخیر، تحت تأثیر افت نرخ ارز و انتشار اخبار مثبت سیاسی رقم خورده و همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از حباب سکه نیز تخلیه شود.

او افزود: بازار در روز‌های اخیر واکنش مثبتی به کاهش قیمت‌ها نشان داده و با توجه به افت نرخ دلار در داخل کشور، قیمت طلا و سکه نیز با کاهش همراه شده است. البته بامداد امروز نیز با انتشار خبر امضای توافق، بازار بار دیگر در مسیر نزولی واکنش نشان داد.

شربیانی ادامه داد: اینکه روند کاهش قیمت‌ها در روز‌های آینده تداوم داشته باشد یا بازار در همین محدوده باقی بماند و یا حتی مجدداً با افزایش قیمت مواجه شود، به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت بستگی دارد. باید دید در ادامه چه تصمیماتی برای مدیریت و کنترل نرخ ارز اتخاذ خواهد شد، چرا که موضوعاتی مانند واردات، صادرات و باز شدن گره‌های اقتصادی می‌تواند بر بازار ارز و به تبع آن بر قیمت طلا و سکه اثرگذار باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به وضعیت حباب سکه بیان کرد: نسبت به روز‌های گذشته حباب‌ها کاهش پیدا کرده و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از حباب سکه تخلیه شده است. 

او در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت بازار اظهار کرد: البته برخلاف انتظار، حباب سکه به آن میزان که پیش‌بینی می‌شد کاهش پیدا نکرده است. یکی از دلایل این موضوع نیز افزایش نسبی تقاضا در بازار است. طبق آخرین اطلاعات، در حال حاضر ربع سکه حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه طرح امامی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حباب دارد.

شربیانی درباره قیمت‌های فعلی بازار گفت: بر اساس آخرین نرخ‌ها، قیمت دلار در حدود ۱۵۷ هزار تومان قرار دارد که نسبت به روز گذشته کاهش چندانی نداشته است. همچنین بهای هر اونس جهانی طلا ۴ هزار و ۲۶۶ دلار است که نسبت به روز قبل اندکی کاهش یافته است. در حال حاضر هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت دارد، سکه امامی طرح جدید ۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۱۵۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۸۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بازار به یک وضعیت نسبتاً متعادل رسیده و عرضه و تقاضا تقریباً در یک سطح قرار گرفته‌اند. در روز‌های گذشته عرضه از تقاضا بیشتر بود، اما اکنون با توجه به اینکه قیمت‌ها به کف نسبی رسیده، افرادی که قصد خرید داشته‌اند وارد بازار شده‌اند؛ البته اختلال پیش آمده برای چهار بانک را هم باید در نظر گرفت.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: در مجموع، شرایط فعلی بازار تا حد زیادی به تصمیمات اقتصادی و پولی بانک مرکزی و دولت وابسته است و باید دید در روز‌های آینده چه تدابیری برای مدیریت بازار ارز و نقدینگی اتخاذ می‌شود.

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا ، حباب سکه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سکه ۲۰ میلیون م زیادش چقد بخاطر سکه ک گرون بود زندگی‌ها از هم پاشید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
طلا بیش از گرمی 5تومن
‌سکه تمام 50تومن حباب داره
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
چرا هر موقع یچیزی به سود مردم پیش میره شما سر کلتون پیدا میشه
هر موقع سر کلتون پیدا میشه گرون میشه همه چیز
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بنظرت اگه بجای حباب بگی بالن بهتر نیست؟
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا و ارز باید به یک سوم قیمت فعلی کاهش یابد .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
به زودی قیمت طلا و سکه و ارز به یک سوم قیمت فعلی می‌رسد. فریب مافیا را نخورید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
این مرد همونیه که قبل از ارزان شدن ک
گفت کف قیمته خرید کنید
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
یک چیزی یاد گرفته اید ، مرتب میگویید : حباب !!!!
هر کاری هم که بکنید ، جلوی پایین آمدن قیمت
طلا و ارز را نمی توانید بگیرید !!!
منحنی سقوط قیمتها در هفته های آتی متفاوت است !!!
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
نکنه
ریاست ومدیریت خودشونم حباب هست.
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۶:۳۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
هنوز هم میگید حباب سکه؟ حباب نیست گنبد اهنیه
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
در مدت یک سال جنگ تحمیلی قیمت طلا سه برابر شده باید به قیمت اصلی خودش برگرده و حباب گرانی نابود بشه
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
لعنت بربانک مرکزی
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بانک مرکزی برای هر اقدام بانکی کارمزد میگیره اما برای سپرده مروم در حساب جاری ریالی نفع به مردم نمیده.
زالو هم همین صفت داره فقط خون میمکد البته زالو خواص درمانی داره وبانک این هم نداره
United States of America
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بسیار خوب 👍 👍 👍 👍 👍 👍
۴
۴
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