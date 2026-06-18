باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ماه محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) عاشقان و دلباختگان امام سوم شیعیان در روستای گردشگری توآباد شهرستان آوج استان قزوین در مساجد و تکایا گرد هم آمدند و به یاد مصیبت‌های دشت کربلا اشک ماتم ریختند.د‌ر همین راستا مردم دیندار این روستا با برگزاری مراسم تعزیه دوطفلان مسلم به سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) ادای احترام کردند.

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منبع: حسین هاشمی - قزوین

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