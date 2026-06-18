شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم سوگواری ماه محرم در روستای گردشگری توآباد شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ماه محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) عاشقان و دلباختگان امام سوم شیعیان در روستای گردشگری توآباد شهرستان آوج استان قزوین در مساجد و تکایا گرد هم آمدند و به یاد مصیبت‌های دشت کربلا اشک ماتم ریختند.د‌ر همین راستا مردم دیندار این روستا با برگزاری مراسم تعزیه دوطفلان مسلم به سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

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فیلم اصلی
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تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

ماه محرم

تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

تعزیه دوطفلان مسلم در روستای گردشگری توآباد به مناسبت ماه محرم

حال و هوای روستای گردشگری توآباد در روز‌های محرمی

حال و هوای روستای گردشگری توآباد در روز‌های محرمی

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برچسب ها: ماه محرم ، سوژه خبری ، امام حسین(ع) ، مراسم سوگواری محرم
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