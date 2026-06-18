مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت:این شهرستان رتبه اول در توزیع انواع نهاده‌های شیمیایی را در استان کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - محمد علیزاده از توزیع ۱۲ هزار تن انواع نهاده‌های شیمیایی بین کشاورزان شهرستان هشترود خبر داد.

وی با بیان اینکه به منظور تامین به موقع نیاز غذایی اراضی زراعی و باغی، انواع کود شیمیایی در میان کشاورزان هشترودی توزیع شده است افزود: این شهرستان رتبه اول استانی در توزیع این‌نهاده‌ها را کسب نموده است .

 علیزاده گفت: ۶۴ میلیارد تومان یارانه این نهاده‌ها بود که بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.

وی گفت: تامین به‌ موقع نهاده‌های اساسی کشاورزی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری مزارع و پایداری امنیت غذایی کشور دارد.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، نهاده های شیمیایی
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