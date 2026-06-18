باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که حملات سنگین پهپادی به روسیه، تلافی حمله‌ای است که به یک صومعه تاریخی در کی‌یف آسیب رسانده است و اگر حملات ادامه یابد، «مسکو خواهد سوخت».

ده‌ها پهپاد شب گذشته مسکو را هدف قرار دادند و برای دومین بار در این هفته به پالایشگاه نفت پایتخت روسیه اصابت کردند. زلنسکی در پیام صوتی خود که برای خبرنگاران ارسال شد، گفت که اوکراین هرگز خواهان جنگ نبوده است، اما اگر اوکراین بسوزد، مسکو نیز خواهد سوخت.

در حملات پهپادی و موشکی روز دوشنبه در سراسر اوکراین، دست‌کم ۱۰ نفر کشته شدند و به صومعه هزار ساله کی‌یف پچرسک لاورا آسیب وارد شد. زلنسکی قرار بود در نشست متحدان نظامی اوکراین در بروکسل شرکت کند. وی گفت که در این نشست درباره تأمین پدافند هوایی از طریق برنامه ناتو و ایجاد یک سامانه ضدبالستیک توسط اوکراین و متحدانش بحث خواهد شد. زلنسکی از اروپا و ایالات متحده خواست تا از طریق تحریم‌های بخش‌های دفاعی، انرژی و اقتصاد گسترده‌تر روسیه، فشار بر مسکو را افزایش دهند تا ولادیمیر پوتین را مجبور به پایان دادن به جنگ کنند. وی تأکید کرد که همه باید بر پوتین فشار بیاورند.

منبع: رویترز