مجموعه تلویزیونی «اوک نیو» با انتخاب شدن در نظرسنجی شبکه تماشا توسط مخاطبان از امروز روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان شبکه تماشا، اقدام به برگزاری یک نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی پرطرفدار شرقی کرد. در این نظرسنجی، سریال‌های «داستان زندکی (هانیکو)»، «جونگ میونگ»، «دو دوست» و «اوک نیو» به‌عنوان گزینه‌های انتخاب مخاطبان معرفی شدند.

پس از گذشت یک هفته و مشارکت گسترده علاقه‌مندان، در نهایت سریال «اوک نیو» با کسب ۴۹ درصد آرا، در صدر جدول قرار گرفت و به‌عنوان محبوب‌ترین انتخاب مخاطبان شبکه تماشا شناخته شد.

 در این رقابت با بیش از ۲۳۰ هزار رای، سریال «جونگ میونگ» با ۲۶ درصد آرا در جایگاه دوم، سریال «داستان زندگی» با ۱۶ درصد آرا رتبه سوم را به خود اختصاص داد و سریال «دو دوست» نیز با ۹ درصد آرا در جایگاه چهارم قرار گرفت.

این مجموعه تلویزیونی دارای ۳۶ قسمت ۹۰ دقیقه‌ای است که زهره شکوفنده مدیریت دوبلاژ آن را برعهده داشته است. کارگردان این مجموعه لی بیونگ هون است و بازیگرانی، چون جین سه یون، گو سو، پارک جو می، جونگ جون هو و کیم می‌سوک دراین سریال تاریخی نقش آفرینی می‌کنند.

داستان این سریال کره‌ای درباره دختری با هوش، دانا ومهربان به نام اوک نیو است که در زندان متولد و بزرگ می‌شود. او در زندان در برخورد با اشخاص خاص و فوق العاده، مهارت‌های زندگی، رزمی و حکمت‌های فراوانی کسب می‌کند. اوک نیو به دنبال قاتل مادرش و هویت پدرش است. او در زندان حامی زندانیان است، به آنها کمک می‌کند و.

سریال «اوک نیو» از امروز ۲۸ خرداد ماه جایگزین سریال «عشق کهکشانی» می‌شود و هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود و بازپخش آن در ساعت‌های ۷، ۱۴ و ۲۴ خواهد بود.

برچسب ها: مجموعه تلویزیونی ، شبکه تماشا
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