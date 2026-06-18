باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - گندم به عنوان یک محصول استراتژیک، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات دارد و سهم کشاورزان لرستانی در این زمینه قابل توجه است.

با وجود تلاش‌های گسترده کشاورزان و افزایش هزینه‌های تولید از جمله بذر، کود، سوخت و نیروی کار، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این بخش، تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران پس از تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی است. این مسئله می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان، افت سطح زیر کشت در سال‌های آینده و در نهایت آسیب به چرخه تولید شود.

مدیر زراعت استان لرستان با اشاره به شرایط مطلوب تولید گندم در استان گفت: برآورد‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد امسال تولید گندم در سطح مناسبی قرار دارد، اما میزان تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی و سیلو‌ها هنوز با ظرفیت واقعی تولید فاصله دارد و لازم است این روند با همکاری کشاورزان و عوامل اجرایی شتاب بیشتری بگیرد.

محمدی‌پور با قدردانی از تلاش گندم‌کاران استان افزود: کشاورزان عزیز با تولید این محصول راهبردی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند و تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی، علاوه بر تأمین ذخایر استراتژیک کشور، زمینه حمایت موثرتر از تولیدکنندگان را نیز فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر پیگیری مطالبات کشاورزان اظهار داشت: مجموعه دولت و بخش کشاورزی پرداخت مطالبات گندم‌کاران را با جدیت در دستور کار دارد و این پرداخت‌ها مطابق ضوابط، در چارچوب اعتبارات مصوب و در زمان‌بندی تعیین‌شده انجام خواهد شد.

مدیر زراعت استان همچنین خاطرنشان کرد: آمار تولید و تحویل گندم یکی از مهم‌ترین مبانی برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی است و در تعیین نیاز مناطق، تخصیص نهاده‌ها، برنامه‌ریزی تولید و اجرای سیاست‌های حمایتی سال‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. هرچه میزان تحویل محصول به شبکه رسمی خرید تضمینی بیشتر و اطلاعات آن دقیق‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی و تامین خدمات و نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان نیز با دقت و اثربخشی بیشتری انجام خواهد شد.

محمدی‌پور از مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان‌ها خواست با حضور میدانی و ارتباط مستمر با بهره‌برداران، روند برداشت و تحویل گندم را به‌صورت روزانه رصد و پیگیری کنند.

وی در پایان از کشاورزان استان دعوت کرد با تحویل محصول خود به مراکز خرید تضمینی، در تقویت امنیت غذایی کشور، حمایت از تولید ملی و برنامه‌ریزی بهتر برای تولید در بخش کشاورزی مشارکت کنند

پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اقدام حمایتی برای حفظ پایداری تولید داخلی محسوب می‌شود. اگر کشاورز اطمینان داشته باشد که محصول خود را به موقع و با قیمت عادلانه به فروش می‌رساند، با انگیزه بیشتری به تولید ادامه خواهد داد و امنیت غذایی کشور نیز تقویت خواهد شد.

در نتیجه، حمایت مالی و پرداخت سریع بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان لرستانی، اقدامی کلیدی برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و حفظ جایگاه این استان در تولید گندم کشور است.