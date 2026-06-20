گزارش «کاریکاتور روز» این هفته، با نگاهی بیپرده به موانع مهاجرتی آمریکا، در جام جهانی ۲۰۲۶، نشان میدهد که قلم کارتونیستهای جهان، چگونه آینه تمامنمای تناقضهای واشنگتن در عرصه حقوق بشر شده است. این گزارش تصویری، تماشاخانهای هشداردهنده، از سیاسیترین جام جهانی تاریخ را، پیش روی مخاطبان قرار میدهد. جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، پیش از آنکه توپی وارد زمین فوتبال شود، به صحنهای برای نمایش سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی واشنگتن تبدیل شد. فوتبال، این بازی جهانی که قرار بود پلی میان ملتها باشد، اکنون در جام جهانی ۲۰۲۶ با سیاستهای سختگیرانه دولت وقت آمریکا به آینه تمامنمای سیاستهای تفرقهافکن آمریکایی بدل شده است. جایی که ویزای پانزده هزار دلاری برای هواداران کشورهای مختلف و ممنوعیت ورود برای شهروندان کشورهایی، چون ایران، عراق، هائیتی و سومالی و دیگر کشورهای آسیایی، را به همراه داشت. جام جهانی ۲۰۲۶، این بار نه در زمین فوتبال، که در فرودگاهها و دفاتر مهاجرت آمریکا، در حال برگزاری است. کارتونیستهای برجسته بین المللی، با آثار اخیر خود، ریاکاری میزبان آمریکایی را در پشت سپر جام جهانی افشا کردند. این رفتار تحقیرآمیز، همراه با بازداشت و بازجویی ساعتی مهاجم تیم ملی عراق در فرودگاه شیکاگو و ممانعت از ورود عکاس این تیم، موجی از اعتراضها را برانگیخته و فعالان حقوق بشری، سفر به آمریکا را برای هواداران بسیاری از کشورها «هشدارآمیز» اعلام کردهاند. فیفا نیز با سکوت خود در برابر این اقدامات، بار دیگر نشان داده که اصول بیطرفی سیاسی را فقط در برابر برخی کشورها که به نفع این نهاد است را، به کار میبندد. جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، پیش از آنکه به میدان رقابت ورزشی تبدیل شود، به صحنه نمایش تناقضهای عمیق غرب در عرصه حقوق بشر و آزادی، بدل شده است؛ تناقضی که هنرمندان جهان با قلمهای تیز و نگاهی بیپرده، آن را در قاب آثار هنری خود، به نظاره جهانیان نشاندهاند. کاریکاتور خبری امروز، تماشاخانه هشداردهندهای است از عصری که در آن، ورزش فوتبال در بزرگترین رویداد جهانی به گروگان سیاستهای تبعیضآمیز یک کشور گرفته شده است؛ هنر کاریکاتور، این حقیقت تلخ را برای همیشه در تاریخ ثبت و روایت میکند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی