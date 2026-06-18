باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در یکصد و سی‌امین نشست «جهاد تبیین» با موضوع «واکاوی ابعاد مختلف جنگ رمضان» که در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، این ماه را مهم‌ترین فرصت معنوی شیعیان برای تقرب به خداوند دانست و اظهار کرد: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) کشتی نجات امت اسلامی است و باید از لحظه‌لحظه ایام محرم برای رشد معنوی، خودسازی و سیر و سلوک الهی بهره برد.

او در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا که از شب گذشته وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: این توافق به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در جامعه و دغدغه نیروهای انقلابی تبدیل شده و متن ۱۴ بندی آن، نیازمند بررسی و توجه به چند نکته اساسی است.

کلانتری نخستین نکته را ضرورت بی‌اعتمادی کامل به آمریکا عنوان کرد و افزود: بی‌اعتمادی به ایالات متحده امروز تنها یک توصیه سیاسی نیست، بلکه به واقعیتی عینی تبدیل شده که حتی بسیاری از چهره‌های اپوزیسیون و متحدان واشنگتن نیز به آن اذعان دارند. به گفته وی، سابقه عهدشکنی‌های آمریکا به اندازه‌ای روشن است که حتی صهیونیست‌ها نیز از رفتارهای این کشور گلایه دارند.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا، تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکره‌کننده نیز همواره با نگاه بدبینانه و واقع‌بینانه وارد مذاکرات شده‌اند. وی با یادآوری تجربه قرارداد الجزایر، ماجرای مک‌فارلین و همچنین روند اجرای برجام، این موارد را نمونه‌هایی از بدعهدی‌های مکرر آمریکا برشمرد.

او با اشاره به تجربه برجام گفت: با وجود دو سال مذاکره فشرده، آمریکا بلافاصله پس از امضای توافق، تحریم‌های جدیدی وضع کرد و در ادامه نیز دولت ترامپ به‌صورت رسمی از آن خارج شد؛ موضوعی که به گفته وی، نشان داد اعتماد به تعهدات آمریکا فاقد پشتوانه عملی است.

تولیت آستان شاهچراغ(ع) تأکید کرد: تفاهم‌نامه اخیر به معنای پایان دشمنی‌ها یا برقراری روابط دوستانه با آمریکا نیست، بلکه باید آن را اقدامی هوشمندانه برای مدیریت شرایط و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن ارزیابی کرد. وی این اقدام را با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و صلح حدیبیه مقایسه کرد و آن را زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ‌تر در آینده دانست.

کلانتری همچنین مدعی شد که بسیاری از تحلیلگران غربی و صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران را برنده تحولات اخیر ارزیابی می‌کنند و افزود: تفاوت شرایط کنونی با دوران برجام در این است که امروز جمهوری اسلامی از موضع اقتدار وارد عرصه شده و هیچ‌گونه نشانه‌ای از ضعف یا عقب‌نشینی در رفتار سیاسی کشور مشاهده نمی‌شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر کشور، بر تداوم استحکام و پشتوانه مردمی نظام تأکید کرد و گفت: دشمنان تصور می‌کردند با وارد کردن ضربه به ارکان نظام می‌توانند به اهداف خود دست یابند، اما انسجام ملی و حمایت مردمی، این محاسبات را با شکست مواجه کرده است.

کلانتری با استناد به برخی اظهارنظرهای مقامات و تحلیلگران غربی درباره روند مذاکرات، اظهار داشت: مفاد تفاهم‌نامه نشان می‌دهد آمریکا در بخش‌های مختلف تعهداتی را پذیرفته است که این امر بیانگر قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران است، هرچند نباید از سابقه بدعهدی‌های طرف مقابل غافل شد و نسبت به اجرای تعهدات خوش‌بینانه قضاوت کرد.

او در پایان، افزایش آمادگی دفاعی، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، حفظ وحدت ملی و اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از مهم‌ترین الزامات شرایط کنونی برشمرد و گفت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان یک ضرورت است و نباید اجازه داد روایت‌های تحریف‌شده دشمن، واقعیت‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

تولیت آستان شاهچراغ(ع) همچنین نسبت به تأثیرگذاری گزارش‌های نادرست و القائات ناامیدکننده بر تصمیم‌گیری مسئولان هشدار داد و افزود: ارائه تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط کشور می‌تواند موجب خطا در محاسبات شود و زمینه اتخاذ تصمیماتی را فراهم کند که در نهایت به سود دشمن تمام شود.