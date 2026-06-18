باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تأکید بر اولویتبخشی به الیگودرز، نشان میدهد که مسئله آب همچنان یکی از محورهای اصلی توسعه منطقه است. آب در الیگودرز فقط یک منبع طبیعی نیست، بلکه پایه اقتصاد کشاورزی و معیشت مردم محسوب میشود؛ بنابراین هر تصمیمی در این حوزه، مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد.
موضوع اختصاص اعتبار به سد عالی محمود و تکمیل سدهای در حال ساخت نیز نشاندهنده تلاش برای تکمیل زیرساختهای نیمهتمام است؛ زیرساختهایی که میتوانند نقش تعیینکنندهای در مدیریت منابع آبی و کاهش تنشهای آبی در منطقه داشته باشند. در واقع، حلوفصل پروژههای نیمهتمام آبی، یکی از گامهای مهم برای ایجاد ثبات در برنامهریزیهای بلندمدت است.
استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان فقط خرمآباد، بروجرد و چند نقطه جغرافیایی نیست، اظهار کرد: برنامه توسعه استان و نگاه ما به اندازه یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر لرستانی است و در شهرستان الیگودرز نیز اولویتهای این شهرستان بویژه در حوزه آب و کشاورزی، مورد توجه جدی قرار دارد.
شاهرخی با اشاره به اینکه در جریان سفر رئیسجمهور محترم به استان و با پیگیری نماینده الیگودرز، اعتبار مناسبی به سد عالی محمود اختصاص یافت، افزود: باوجود این برنامه، سدهای در حال ساخت شهرستان تکمیل میشوند و داستان قمرود و حقابه الیگودرز برای همیشه تمام شود.
وی تصریح کرد: در حوزه آب، نیاز ما وحقابه ما در شهرستان حدود ۱۴/۶ میلیون مترمکعب است. این میزان حق مسلم و قطعی ماست که تخصیص یافته و در اختیار شماست ولی اگر مازاد داشته باشیم در اختیار سایر مناطق قرار میگیرد، زیرا بنا نیست الیگودرز به عنوان سرچشمه، خشک باشد
از سوی دیگر، بحث حقابه ۱۴/۶ میلیون مترمکعبی الیگودرز، به نوعی تأکید بر تثبیت حقوق آبی این شهرستان است. این موضوع اگر به درستی اجرا شود، میتواند از بسیاری از اختلافات و تنشهای آتی جلوگیری کند و نوعی شفافیت در توزیع منابع ایجاد نماید. همچنین نگاه استاندار مبنی بر اینکه مازاد آب در صورت وجود میتواند به سایر مناطق اختصاص یابد، نشاندهنده تلاش برای ایجاد توازن بین نیازهای محلی و منافع منطقهای است.