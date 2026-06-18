مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران گفت: در دو ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف آب نصب شده که کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب را به همراه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به ششمین سال متوالی خشکسالی و ثبت کمترین میزان بارندگی در ۶۰ سال اخیر گفت: با وجود بهبود نسبی بارش‌ها در سال جاری، میزان بارندگی همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت است و مدیریت مصرف آب باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

اکبریان افزود: در دو ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف آب در سطح منطقه نصب شده و برنامه‌ریزی برای تحقق هدف نصب ۸۰۰ هزار قطعه در سال جاری ادامه دارد. شهروندان نیز می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۲ درخواست نصب رایگان این تجهیزات را ثبت کنند.

مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد آبی جامعه گفت: فرهنگ مدیریت مصرف آب باید از سنین پایین نهادینه شود. در همین راستا برنامه‌هایی همچون «زنگ آب» در مدارس، اجرای برنامه‌های نمایشی و برگزاری پویش‌های فرهنگی در حال اجراست.

اکبریان نقش رسانه‌ها را در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب مهم دانست و تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت عمومی برای مدیریت مصرف ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت فشار آب در منطقه یک تهران اظهار کرد: به دلیل اختلاف ارتفاع قابل توجه در این منطقه، فشار آب در نقاط مختلف متفاوت است. از این رو پروژه‌هایی برای ایجاد زون‌های فشاری و توزیع عادلانه فشار آب تعریف و بخش قابل توجهی از آنها اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران در ادامه به موضوع مشترکان بدمصرف اشاره کرد و گفت: استفاده از آب شرب برای مصارفی خارج از عرف مانند شست‌وشوی خودرو از جمله مواردی است که شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی تعیین‌شده آب مصرف کنند، در گروه مشترکان بدمصرف قرار می‌گیرند و پس از دریافت اخطار، ممکن است با محدودیت‌هایی از جمله قطع موقت آب مواجه شوند.

اکبریان در پایان تأکید کرد: عبور از شرایط کم‌آبی تنها با اجرای طرح‌های فنی امکان‌پذیر نیست و مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ منابع آبی و کاهش آثار خشکسالی در تهران دارد.

برچسب ها: آبفا ، تهران
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