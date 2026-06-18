باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه جلسه امروز شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به ریاست وکیل ابراهیم کیانی ریاست اتحادیه و با حضور نمایندگان کانون‌های سراسر کشور، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵ در نیمه دوم فصل پاییز برگزار خواهد شد.

بر این اساس مقرر شد ماه و روز برگزاری آزمون به سازمان سنجش واگذار شود و لذا مقاطعی مانند تاریخ ثبت نام، مهلت ثبت نام، زمان برگزاری و زمان اعلام نتایج با نظر کارشناسی سازمان سنجش هفته آینده تعیین شود.