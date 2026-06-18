باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با انتشار تصاویری از متن کامل تفاهم اسلام‌آباد به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‏این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت. ‏جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است.»

رئیس‌جمهور همچنین در پیام دیگری در این شبکه اجتماعی نوشت: «این متن بازتاب صدای ملتی است که عزت و استقلال خود را با هیچ تهدید و فشاری معامله نکرد. آنچه امروز به ثبت رسید، نتیجه استقامت ملی، عقلانیت سیاسی و دیپلماسی مسئولانه بود»