رئیس‌جمهور در رابطه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با انتشار تصاویری از متن کامل تفاهم اسلام‌آباد به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‏این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت. ‏جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است.»

رئیس‌جمهور همچنین در پیام دیگری در این شبکه اجتماعی نوشت: «این متن بازتاب صدای ملتی است که عزت و استقلال خود را با هیچ تهدید و فشاری معامله نکرد. آنچه امروز به ثبت رسید، نتیجه استقامت ملی، عقلانیت سیاسی و دیپلماسی مسئولانه بود»

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بلایی که سر کشور آوردید هیچ دولتی نیاورد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مقتدر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حضور گروسی در مذاکرات سوئیس؛ گام بعدی توافق تهران و واشنگتن چیست؟
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در مذاکرات روز جمعه ایران و آمریکا در سوئیس حضور خواهد داشت و برای تدوین گام‌های عملی و سازوکار‌های فنی اجرای توافق اخیر میان دو کشور وارد گفت‌و‌گو می‌شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اکر غنی سازی بداست چرا جوانان ما غنی سازی میکننداگر خوب است چرا شما می خواهید از دست بدهید زحمت جوانان را برای کمک به همکیشان خودتان از دست ندهید
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۰:۰۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
چرا بند ۶ تا ۱۱ متن انگلیسی که مربوط به برداشتن تحریم ها و آزادسازی دارائی های ایران است اینقدر ناخوانا است؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
همه مشکلات کارمندان، کارکران، بازنشسته ها، مردم و کشور به خاطر بی قانونی و بی عدالتی بوده است و 100 درصد فقط هیچ ارتباطی و ربطی به تحریم، دلار، آمریکا، ترامپ و غرب و... ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
براساس بازرسی‌های انجام شده در صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی، نظر صریح کمیسیون اجتماعی مجلس این است که تا الان صدور احکام طبق مقررات انجام نشده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این بخش پاسخگو باشد و سریع به این بخش جدی ورود پیدا کند تا مشکل اساسی بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخصوصا در بحث افزایش سایر مزایا و اجرای سال آخر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای آنان حل شود.
صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مقررات نبوده؛ وزیر باید پاسخگو باشد
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته مخابرات منطقه تهران
۰۷:۳۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تاریخ : ۲۹ - خرداد - ۱۴۰۵
خبر خوب برای بازنشستگان متقاضی وام | وام ۱۰۰ میلیونی با اقساط ۲ میلیون تومانی برای همه اقشار و یارانه بگیران / کدام وام ها بدون ضامن هستند؟ بعد از ۵۱ ماه و ۲۹ روز است که متاسفانه هنوز موفق به دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن نشده‌ام و هیچ مسئولی هم در‌این‌باره پاسخگو نیست. ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کس هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضا رسیدگی دارم بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
عقل‌، اخلاق و منافع ملی به ما مجوز نقد عالمانه عملکرد مسئولین خودمان را داده است و منعی در این نیست. اما هیچ گاه و به هیچ وجه روا نیست ناخواسته و به هر دلیلی به بهانه نقد سخنگوی دشمن باشیم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اینکه به سمت صلح حرکت کنیم اشکالی ندارد، اما هرگز نباید به دشمن اعتماد کنیم. بزرگ‌ترین خطای محاسباتی آن است که «امضای توافق» را مساوی «تغییر ماهیت دشمن» بدانیم. خلاصه آمریکا همان آمریکاست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ظاهراً جنگ به پایان رسیده و تردیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران و مردمش پیروز این می‌دانند. با این حال باید هشیار بمانیم. همان‌طور که در روزهای جنگ و مذاکره اعتماد به دشمن آمریکایی- صهیونیستی ممکن نبود، اکنون نیز نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد. باید آماده و هوشیار بمانیم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه در این شب‌ها، هر چند اندک برخی سخنرانان هیجانی در پوشش انقلابی‌گری و با نادیده گرفتن اوامر رهبر انقلاب در حفظ وحدت و انسجام ملی، اقدام به پراکندن بذر انشقاق و تفرقه در میان مردم می‌کنند. لازم است نهادهای برگزارکننده در راستای امر رهبری بر این تریبون‌ها نظارت داشته باشند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
با درود و سلام به ارواح مطهر شهیدان و خانواده‌های معززشان؛ ان‌شاءالله به زودی آثار و تبعات مثبت پیروزی بزرگ ملت بر آمریکای جنایتکار و سگ زنجیره‌ای‌اش رژیم صهیونی، برای ایران مقتدر و سرافراز، جبهه مقاومت، بسیجیان جهان اسلام، آزادگان و مبارزان حق و حقیقت در سراسر گیتی نمایان خواهد شد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
در سال‌های اخیر آمریکا در ایران و لبنان و ونزوئلا و...نشان داد هیچ قراردادی در جهان معنا ندارد. شاید تا چند سال پیش؛ جنگ‌، مذاکره، قوانین سازمان ملل، حقوق بشر و اقدامات بشر دوستانه هر کدام یک مفهوم جدا داشت، ولی همه آنها در حال حاضر یک معنی دارد، قوی باش و همیشه آماده نبرد!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
جبین بر خاک می‌گذاریم و خدا را شاکریم که امروز چنین وحدت و انسجام داخلی بی‌ سابقه بین جریانات سیاسی، دولت، مجلس، و نیروهای مسلح همسو با رهنمودهای رهبری و راهبردهای کلان در نظام ایجاد شده و دشمنان را از رسیدن به مقاصدشان ناامید کرده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
جنگ رمضان توسط شیطان بزرگ و سگ ‌هارش علیه جمهوری اسلامی ایران باعث ظهور قدرت چهارم جهانی به نام جمهوری اسلامی ایران شد! که برای آن‌ها، که در صدد فرو پاشیدن نظام به خیال خام خود بودند بسیار درد آور است!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بیش از دو دهه است که خود را در بند ان‌.پی.تی قرار داده‌ایم. با توجه به خیانت غرب در حمله به مراکز هسته‌ای کشورمان؛ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که خود را از این زندانی نجات دهیم.
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