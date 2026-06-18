بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛ماشین فوتبال اروپا با نسل جدید برگشت
باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با انتشار تصاویری از متن کامل تفاهم اسلامآباد به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقهای همواره متعهد و پایبند است.»
رئیسجمهور همچنین در پیام دیگری در این شبکه اجتماعی نوشت: «این متن بازتاب صدای ملتی است که عزت و استقلال خود را با هیچ تهدید و فشاری معامله نکرد. آنچه امروز به ثبت رسید، نتیجه استقامت ملی، عقلانیت سیاسی و دیپلماسی مسئولانه بود»