یادداشت تفاهم ایران و آمریکا شامل چارچوبی برای برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران است که بیش از نیمی از آن به صورت خصوصی توسط شرکت‌هایی از آمریکا، کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تأمین شده است.

یادداشت تفاهم امضا شده بین ایالات متحده و ایران شامل چارچوبی برای یک برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای ایران است که بیش از نیمی از آن به صورت خصوصی تعهد شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این یادداشت تفاهم را در نشست گروه هفت در اویان-له-بن فرانسه  و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در تهران امضا کردند و به جنگ بین آمریکا و ایران که در ۲۸ فوریه آغاز شد، پایان دادند. در این سند آمده است که واشنگتن «با شرکای منطقه‌ای برای تدوین یک برنامه قطعی مورد یادداشت تفاهم با حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» متعهد می‌شود که مکانیسم اجرای آن در یک بازه ۶۰ روزه به عنوان بخشی از یادداشت تفاهم نهایی نهایی خواهد شد. این متن همچنین متعهد می‌شود که ایالات متحده تمام مجوزها، معافیت‌ها و اجازه‌های لازم را برای تراکنش‌های مالی مرتبط اعطا کند.

این صندوق به عنوان یک وسیله سرمایه‌گذاری خصوصی طراحی شده است و نه یک برنامه بازسازی دولتی یا غرامت، و شامل پول یا کمک‌های دولتی آمریکا نمی‌شود. شرکت‌های مستقر در ایالات متحده، کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا متعهد به تأمین مالی در حوزه‌های انرژی، لجستیک، تولید و حمل و نقل شده‌اند. ترامپ تأکید کرد که آمریکا سرمایه‌گذاری نمی‌کند و از کشور‌های خلیج فارس نیز نخواسته است سرمایه‌گذاری کنند و هرگونه مشارکت به رفتار آینده ایران بستگی دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری مرتبط با رفتار

خاستگاه این صندوق به خواسته‌های ایران برای غرامت بازمی‌گردد. تهران در ابتدا ۴۰۰ میلیارد دلار از واشنگتن برای خسارات جنگی درخواست کرده بود که آمریکا آن را رد کرد. صندوق بازسازی و توسعه از این بن‌بست ایجاد شد و انتظار می‌رود کشور‌های منطقه از طریق وام، خطوط اعتباری یا تأمین مالی مستقیم برای بازسازی مکان‌های آسیب‌دیده از جمله مجتمع فولاد مبارکه، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های گسترده‌تر مشارکت کنند.

دسترسی ایران به این صندوق به برچیدن برنامه هسته‌ای، حذف ذخایر اورانیوم غنی‌شده و پذیرش رژیم بازرسی دقیق مشروط شده است. این صندوق سرمایه‌گذاری کاملاً از مسیر مذاکرات موازی مربوط به لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران جدا است و مکانیسم‌های متفاوتی با زمان‌بندی و اهداف مختلف دارند. این صندوق تا زمانی که یک یادداشت تفاهم نهایی و رضایت‌بخش منعقد نشود، عملیاتی نخواهد شد. در طول پنجره ۶۰ روزه، مدیران صندوق با مقامات ایرانی و سرمایه‌گذاران برای برنامه‌ریزی و ترسیم پروژه‌های فردی همکاری خواهند کرد.

منبع: اوت لوک

برچسب ها: ایران و آمریکا ، طرح بازسازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
چرت و پرت
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هیچکس🤣🤣🤣
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
حتما این پول رو میدن🙄 خواهیم دید چی می شود
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
فقط اتحاد را نباید فراموش کرد
۵
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خوش خیال نباید باشیم این توافق دام و فریب است اگر اورانیوم ۶۰ درصد را بدهیم دستمان خالی خواهد شد و به ما رحم نمی کنند
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۰:۴۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
والا با ۳۳سال سن که از وقتی یادمه اینا درحال مذاکره بودن، باید بگم، آب و روغن هرگز باهم ترکیب نمیشن، این دوتاهم هیچوقت توافق نمیکنن، اللخصوص که تویه ایران خیلیا زندگیشون با تحریم میگذره.
۰
۱۰
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Belgium
حامد
۲۰:۳۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
برچیدن برنامه هسته‌ای، حذف ذخایر اورانیوم غنی‌شده. کل مملکت نقطه به نقطه زدن. ۳۰ سال تحریم ترور رهبر و سرداران و سربازان و مردم عادی باضافه ۳۰ دانشمند. حالا بدیم بره که وام بگیریم؟؟؟!!!!!!!!!!!
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تله بدهی
۰
۹
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United States of America
ناشناس
۱۹:۵۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خدا میدونه
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۹:۳۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ایران یا لبنان؟
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
کلا چرت و پرت؟؟؟؟؟
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۹:۲۲ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
سلام
ایا امکانش هست کاریکنیم که ذخایر استراتژیک نفت کشورهای غربی در طول این شصت روز تا حد ممکن خالی بماند .
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
منتظر باشید پول نباشید چند ماه دیگر اورانیوم رقیق کردید فقط منتظر بمب اتم باشید امریکا روی سر مردم ایران خالی کنه
اینقدر ساده نباشید سلاح هسته ای ساخت کنید برای امنیت مردم
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
ده برابر این پول به ما ضربه زدند خسارات وارده به کشور باید به قیمت روز ارز یابی کنند بهتر هست
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
غنی سازی نباشد همه چیز را باختید اگر هم غنی سازی نباشد صدتا بهانه خواهند آورد که مخفیانه می سازید باید آژانس شهرکهای موشکی را بازرسی بکند

تنگه رامفت ازدست دادین
۴
۱۹
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۱۲
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