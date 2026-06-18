باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس به منظور اجرای طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و امنیتی موفق به کشف محموله‌های قاچاق همچون موتورسیکلت، سوخت و اسکوتر و بازداشت سارق طلا شدند.

سرقت ۲۷۰ گرم طلا و دستگیری سارق در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری سارقی خبر داد که حدود ده روز پیش، مقدار ۲۷۰ گرم طلا را سرقت کرده بود.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: حدود ده روز گذشته و پس از دریافت گزارش وقوع سرقت به عنف ۲۷۰ گرم طلا از منزلی در یکی از روستا‌های حاشیه شهرستان، تیم‌های عملیاتی با سرعت و دقت بالا وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی افزود: در پی عملیات‌های هوشمندانه و پیگیری‌های مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم اصلی که اقدام به سرقت با اعمال خشونت کرده بود، شناسایی و بازداشت شد.

سرهنگ مزارعی با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری همدست سارق و همچنین مالخر، ادامه دارد، گفت: پلیس با برخورد قاطع با جرائم برخاسته از خشونت، امنیت شهروندان را در همه مناطق، به‌ویژه مناطق روستایی، تضمین می‌کند.

توقیف موتورسیکلت بدون مجوز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت تریل ۲۵۰ سی سی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: ماموران انتظامی بخش جنت در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و بدنبال کسب خبر رسیده مبنی بر وجود یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در یک منزل مسکونی، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع به محل اعزام و پس از بازرسی از آن منزل موفق شدند یک دستگاه موتورسیکلت تریل ۲۵۰ سی سی بدون مجوز را توقیف کنند.

این مقام انتظامی ارزش موتورسیکلت کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان، ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

کشف سوخت قاچاق در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف یک هزار و ۷۴۰ لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه وانت نیسان که در حال تردد بود مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: پس از بازرسی از خودروی مذکور، ماموران موفق به کشف یک هزار و ۷۴۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع رسمی حمل می‌شد.

سرهنگ رضایی‌زاده با اشاره به اینکه این سوخت‌ها برای خروج از کشور و فروش در بازار‌های غیرقانونی بارگیری شده بود، تصریح کرد: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف موتورسیکلت بدون مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۳۵ پل فسا در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، با اقدامات فنی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت ۱۰۰۰ سی‌سی در یک کارگاه مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن محل یک دستگاه موتورسیکلت CBR ۱۰۰۰ سی سی بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز ارزش موتورسیکیلت کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه موتورسیکلت مکشوفه تحویل مرجع قضایی شد.

اسکوتر‌های بدون مجوز به مقصد نرسید

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک شدند و دستور ایست دادند که پس از طی مسافتی راننده خود را رها و متواری می‌شود.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۷ عدد اسکوتر برقی بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۷ میلیارد ریال برآورد شده است؛ اضافه کرد: تلاش جهت دستگیری متهم متواری ادامه دارد.

مهر و موم واحد‌های صنفی متخلف در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از مهر و موم ۳ واحد صنفی متخلف در اجرای طرح یک روزه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی اقلید طی یک روز گذشته و در اجرای طرح برخورد با واحد‌های صنفی متخلف، از ۱۵ واحد صنفی بازدید کردند و ۳ واحد را به علت نداشتن ضوابط انتظامی و پروانه کسب، مهر و موم کردند و از فعالیت صنفی متصدیان آن‌ها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اقلید با تاکید بر تداوم اجرای طرح‌های کنترلی و صیانتی ویژه اصناف، تصریح کرد: قانونمندی سازی اصناف یکی از اولویت‌های ماموران اداره نظارت براماکن عمومی این شهرستان است.

کشف سوخت بدون مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشنده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: در جهت اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از آن کامیون، مقدار ۳۰ هزار لیتر سوخت بدون مجوز و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی لارستان تصریح کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف ۳۲ دستگاه خودرو دارای تغییر وضعیت در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری معتادان و توقیف ۳۲ دستگاه خودرو دارای تغییر وضعیت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی، اظهار کرد: در جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی و با هدف برقراری انضباط اجتماعی، مرحله جدیدی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

او افزود: کشف ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر، دستگیری و جمع آوری ۵ خرده فروش و ۱۸ نفر معتاد متجاهر، توقیف ۳۲ دستگاه خودرو دارای تغییر وضعیت و دستگیری ۳ سارق با اعتراف به ۱۰ فقره انواع سرقت از نتایج این طرح بود.

رئیس پلیس ممسنی با تاکید بر اینکه شناسایی و پاکسازی پاتوق‌های آلوده به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و مردم می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس