باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به نقش تاریخی شهید مصطفی چمران و امام موسی صدر در پایه‌گذاری جریان مقاومت اسلامی در لبنان گفت: نهالی که با مجاهدت این بزرگان در دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت، امروز به درختی تنومند تبدیل شده و در برابر تجاوزات و اشغالگری رژیم صهیونیستی ایستاده است.

وی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان افزود: مردم و رزمندگان لبنان همچنان با همان روحیه ایمان، ایثار و مقاومت در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند و اجازه نخواهند داد دستاورد‌های سال‌ها مبارزه و فداکاری از بین برود.

چمران تأکید کرد: ملت ایران هرگز نمی‌پذیرد که در شرایط آرامش و ثبات، مردم جنوب لبنان زیر آتش بمباران و تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار داشته باشند. مطالبه ملت ایران خروج کامل اشغالگران از مناطق جنوبی لبنان و پایان تجاوزات علیه مردم این کشور است؛ مطالبه‌ای که با تکیه بر مقاومت و ایستادگی ملت‌های آزاده منطقه محقق خواهد شد.

مکتب چمران؛ زیربنای جبهه مقاومت

علیرضا زاکانی شهردار تهران، با اشاره به دست‌نوشته‌های شهید مصطفی چمران در سال ۱۳۴۸ گفت: این نوشته‌ها تصویری روشن از شخصیت علمی، عرفانی و مجاهدانه شهید چمران ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که او از سال‌ها پیش مسیر مبارزه، ایثار و شهادت را آگاهانه برگزیده بود.

وی با بیان اینکه شهید چمران در لبنان بذر جریانی را کاشت که امروز در قالب جبهه مقاومت به ثمر نشسته است، افزود: آنچه امروز در ایستادگی ملت‌های منطقه در برابر رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود، امتداد همان تفکر و مکتبی است که بر پایه ایمان، ایثار و فرهنگ عاشورایی شکل گرفت.

زاکانی با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت رمز عبور از بن‌بست‌ها و عامل پایداری ملت‌ها در برابر دشمنان است، تصریح کرد: ملت ایران با حفظ انسجام ملی، تبعیت از رهبری و تکیه بر ارزش‌های اسلامی راه شهیدان را ادامه خواهد داد و همان‌گونه که تاکنون بر چالش‌ها غلبه کرده است، در آینده نیز به پیروزی‌های بزرگ‌تری دست خواهد یافت.

چمران؛ نماد انسان تراز انقلاب اسلامی

محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با اشاره به چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت شهید مصطفی چمران، وی را نماد «انسان مؤمن تراز انقلاب اسلامی» دانست و گفت: شهید چمران با چشم‌پوشی از موقعیت ممتاز علمی و اقتصادی، مسیر مجاهدت و دفاع از حق را برگزید و زندگی خود را وقف آرمان‌های اسلامی کرد.

وی با اشاره به نقش شهید چمران در شکل‌گیری جریان مقاومت در لبنان افزود: تشکیلاتی که شهید چمران در کنار امام موسی صدر بنیان نهاد، زمینه‌ساز تربیت نسل بزرگی از رهبران مقاومت شد و ثمرات آن امروز در اقتدار جبهه مقاومت و ایستادگی ملت‌های آزاده منطقه قابل مشاهده است.

خراسانی‌زاده تأکید کرد: ملت ایران نیز در امتداد راه شهید چمران با پشتیبانی از آرمان مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، نقش ماندگاری در تحولات منطقه ایفا کرده است.

در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم شهید محمدمهدی طهرانچی دانشمند برجسته کشور و شهید عزیز نصیرزاده، به پاس مجاهدت‌ها، خدمات ماندگار و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در پیشرفت علمی و تقویت بنیه دفاعی کشور تقدیر شد.