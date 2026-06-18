وزرای امور خارجه ایران و کویت طی یک تماس تلفنی در خصوص یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزرای امور خارجه ایران و کویت بعد از ظهر امروز پنجشنبه طی یک تماس تلفنی در خصوص یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو و رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو همتای کویتی خود را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد قرار داد.

سید عباس عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به سیاست حسن همسایگی، ابراز امیدواری کرد که این توافق به احیای صلح و ثبات در منطقه منجر شود و بر ضرورت گفت‌و‌گو با کشور‌های حاشیه خلیج فارس به منظور ارتقای تعاملات و رفع ابهامات موجود تأکید کرد.

در این تماس همچنین طرفین درباره شماری از موضوعات مهم در روابط دوجانبه تبادل نظر کرده و بر ضرورت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک جهت پیگیری موارد مطروحه توافق کردند.

برچسب ها: عراقچی ، کویت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که کویت جنایتکار از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار در عراق و منطقه بوده است.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی وامارات در حمله تروریستی تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران دست داشتند.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
کویت جنایتکار در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه با آمریکا جنایتکار همکاری کرده است و باید مجازات شود
کویت جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله هم از صدام کمک و حمایت مالی کرده است.
اگر از خاک کویت علیه ایران اقدامی شود پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهیم داد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کویت جنایتکار در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ضد علیه ایران با آمریکا جنایتکار همکاری کرده است و باید مجازات شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از خاک کویت به ایران تجاوز و حمله کرده است سئوال بنده است که پس چرا سید عباس عراقچی با مسئولین بی ادب کویت همکاری می کند.
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