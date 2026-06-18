باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان چابهار با حضور ملاشاهی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، صفرزاده رئیس دادگستری شهرستان چابهار، پناهیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، دکتر نورا فرماندار چابهار و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، صفرزاده رئیس دادگستری شهرستان چابهار با اشاره به ضرورت مقابله همهجانبه و قاطع با پدیده شوم مواد مخدر و کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: برخورد با خردهفروشان مواد مخدر باید با شدت، جدیت و برنامهریزی هدفمند دنبال شود و دستگاههای مسئول با همافزایی و اتخاذ تدابیر عملیاتی، نسبت به پاکسازی مناطق آلوده و ارتقای امنیت اجتماعی اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی در مقابله با توزیع مواد مخدر افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق برای شناسایی و رصد فروشندگان مواد مخدر، برخورد قانونی و مؤثر با خردهفروشان و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر از مهمترین اقدامات مورد نیاز در شهرستان چابهار است.
رئیس دادگستری شهرستان چابهار راهاندازی مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر را یک ضرورت جدی عنوان کرد و تصریح کرد: فراهم شدن بسترهای اجرایی و امکانات لازم برای راهاندازی این مرکز میتواند نقش مؤثری در جمعآوری معتادان متجاهر، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه داشته باشد.
در ادامه این جلسه، پناهیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار نیز با تأکید بر اجرای مستمر طرحهای پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر گفت: دستگاه قضایی با صدور دستورات و حمایتهای قضایی لازم، پشتیبان اقدامات عملیاتی دستگاههای انتظامی و اجرایی خواهد بود تا عرصه فعالیت برای خردهفروشان مواد مخدر ناامن شده و برخوردی قاطع و بازدارنده با عوامل توزیع مواد مخدر صورت گیرد.
وی افزود: استمرار اقدامات میدانی، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، نقش مهمی در پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.
منبع دادگستری استان