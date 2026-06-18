به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مدیران با حضور در مزار شهیدان، ضمن میثاق دوباره با آرمانهای شهداء و امام شهید، با رهبر انقلاب تجدید بیعت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به گزارش خبرنگار ما امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مدیران با حضور در مزار شهیدان، با اهداء شاخه گل و قرائت فاتحه به ارواح قدسی آنان ادای احترام نموده و ضمن میثاق دوباره با آرمانهای شهداء و امام شهید، با رهبر انقلاب تجدید بیعت کردند.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این آیین اظهار داشت: امروز توفیق شد در معیت خانواده دادگستری، ادارات تابعه و نهادهای مرتبط و تمام زحمت کشان و دست اندرکاران عرصه اجرای عدالت و احقاق حق در آستانه هفته قوه قضائیه در این مکان مقدس حضور پیدا کنیم و این مزارهای پاک و مطهر را زیارت کنیم.

وی در کنار یادمان شهیدان باکری پس از فاتحه خوانی در بیان مطالبی اظهار داشت:همه ما مدیون شهدای جنگ تحمیلی اول، دوم و جنگ رمضان هستیم که با با تاسی از سید و سالار شهیدان به جهانیان درس آزادگی دادند و میهن اسلامی را سربلند کردند.

عتباتی و همراهان سپس بر سر مزار شهدای جنگ رمضان رفتند و به این شهدا هم ادای احترام کرده و مزار شریف آنان را گلباران کردند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان گفت: حضور در مزار شهداء در ایام آغازین هفته قوه قضائیه توفیقی بود که نصیب ما شد تا با شهداء و امام راحل و امام شهید پیمان و میثاق ببندیم که ما نیز در سنگر اجرای عدالت و احقاق حق جان بر کف، خالصانه، جهادگونه و ایثارگرانه تلاش کنیم و عاقبت همه ما ختم به خیر و شهادت شود.