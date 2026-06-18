نفتکش گاز طبیعی مایع «مریک» با پرچم فرانسه که توسط شرکت قطر انرژی اجاره شده بود، به عنوان اولین نفتکش فرانسوی LNG از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا، از تنگه هرمز عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نفتکش گاز طبیعی مایع مریک Mraikh با پرچم فرانسه که توسط شرکت قطر انرژی اجاره شده بود، به عنوان اولین نفتکش فرانسوی ال‌ان‌جی از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد. این نفتکش پس از عبور از این آبراه استراتژیک، خلیج فارس را ترک کرد.

نفتکش مریک حامل ال‌ان‌جی بارگیری شده در قطر بود و پس از عبور از دریای عمان، راهی پاکستان بود. این کشتی توسط شرکت Knutsen LNG France، یکی از شرکت‌های تابعه مستقر در نانت نروژ، اداره می‌شود. 

تردد کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز از ۲۸ فوریه در بحبوحه جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران به شدت مختل شده است. پیش از این درگیری، روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این تنگه عبور می‌کردند که این رقم از آن زمان بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. حدود ۱۰۰۰ فروند کشتی در ۱۰۰ روز اول جنگ از این آبراه عبور کرده‌اند که به طور متوسط حدود ۱۰ فروند در روز بوده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ال ان جی ، دولت ایران ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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United States of America
ناشناس
۲۱:۴۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز بدون عوارض!!

و خسارات جنگی توسط پول ها بلوکه خود ایران
جبران خواهد شد!!

واقعا عجیبه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
اونی که دشمن می خواست بدون هزینه داره براش انجام می شه.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
تا زمانی که اسراییل از خاک لبنان خارج نشده باید تنگه باز نمی شد
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
چشم دشمن روشن. هنوز بند اول عملی نشده و اونا محاصره رو برنداشتند شماها مثل همیشه عجله کردید.
۰
۱۱
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