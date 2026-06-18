نفتکش گاز طبیعی مایع «مریک» با پرچم فرانسه که توسط شرکت قطر انرژی اجاره شده بود، به عنوان اولین نفتکش فرانسوی LNG از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا، از تنگه هرمز عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نفتکش گاز طبیعی مایع مریک Mraikh با پرچم فرانسه که توسط شرکت قطر انرژی اجاره شده بود، به عنوان اولین نفتکش فرانسوی ال‌ان‌جی از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد. این نفتکش پس از عبور از این آبراه استراتژیک، خلیج فارس را ترک کرد.

نفتکش مریک حامل ال‌ان‌جی بارگیری شده در قطر بود و پس از عبور از دریای عمان، راهی پاکستان بود. این کشتی توسط شرکت Knutsen LNG France، یکی از شرکت‌های تابعه مستقر در نانت نروژ، اداره می‌شود.

تردد کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز از ۲۸ فوریه در بحبوحه جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران به شدت مختل شده است. پیش از این درگیری، روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این تنگه عبور می‌کردند که این رقم از آن زمان بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است. حدود ۱۰۰۰ فروند کشتی در ۱۰۰ روز اول جنگ از این آبراه عبور کرده‌اند که به طور متوسط حدود ۱۰ فروند در روز بوده است.

منبع: آناتولی