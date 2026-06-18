روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم، ناوگان اتوبوسرانی تهران خدمات ویژه‌ای را برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان این مراسم ارائه خواهد کرد.

بر این اساس، خط ۵ تندرو و خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم در مصلای امام خمینی (ره) از ساعات اولیه صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه تا پایان مراسم تقویت شده و آماده خدمت‌رسانی به شهروندان خواهند بود.

همچنین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مسئولیت سرویس‌رسانی داخلی در محوطه مصلای امام خمینی (ره) را نیز بر عهده داشته و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

 روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: عوامل نظارتی، اجرایی و امدادی شرکت واحد نیز به منظور تسهیل خدمات‌رسانی، مدیریت عملیات و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در مسیر‌های پیش‌بینی‌شده مستقر خواهند بود.

 

برچسب ها: اتوبوسرانی ، شیرخوارگان حسینی
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