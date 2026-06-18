معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: مسئولیت اجرای مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد با سپاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیاکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امام خامنهای که با حضور برخی مسئولان استانی و ملی در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: تمام دستگاهها و وزارتخانهها پایکار آمدهاند تا مراسم تشییع را بتوانیم در شأن انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و قائد شهیدمان برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه کمیتههای مختلفی برای مراسم تشییع تشکیل شده است، مطرح کرد: ازجمله کمیتههای ستاد ملی برگزاری مراسم میتوانیم به کمیته امنیت، پشتیبانی، اجرا، امور بین الملل، امور زیربنایی، فرهنگی و رسانه اشاره کنیم که تمام دستگاهها زیر مجموعه این کمیتهها خواهند بود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در این مراسم باید برای تمام دستگاهها و نهادها وظیفهای دیده شود، عنوان کرد: جزئیات مراسمی که توسط دفتر قائد شهیدمان اعلام شده است را نباید تغییر دهیم.
وی با اشاره به اینکه طبق همان جدول زمانبندی مراسمها را برگزار خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: انشاءالله ۱۶ تیرماه تشییع پیکر مطهر در قم انجام خواهد شد.
پورجمشیدیان با بیان اینکه مسئولیت حفاظت و مراقبت از پیکرهای مطهر و انتقال پیکرهای مطهر از ابتدای تشییع تا تدفین با سپاه ولی امر است، تصریح کرد: مسئولیت اجرای مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد با سپاه است.
منبع: تسنیم