معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: مسئولیت اجرای مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد با سپاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امام خامنه‌ای که با حضور برخی مسئولان استانی و ملی در سالن جلسات امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها پای‌کار آمده‌اند تا مراسم تشییع را بتوانیم در شأن انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و قائد شهیدمان برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه کمیته‌های مختلفی برای مراسم تشییع تشکیل شده است، مطرح کرد: ازجمله کمیته‌های ستاد ملی برگزاری مراسم می‌توانیم به کمیته امنیت، پشتیبانی، اجرا، امور بین الملل، امور زیربنایی، فرهنگی و رسانه اشاره کنیم که تمام دستگاه‌ها زیر مجموعه این کمیته‌ها خواهند بود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در این مراسم باید برای تمام دستگاه‌ها و نهاد‌ها وظیفه‌ای دیده شود، عنوان کرد: جزئیات مراسمی که توسط دفتر قائد شهیدمان اعلام شده است را نباید تغییر دهیم.

وی با اشاره به اینکه طبق همان جدول زمان‌بندی مراسم‌ها را برگزار خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله ۱۶ تیرماه تشییع پیکر مطهر در قم انجام خواهد شد.

پورجمشیدیان با بیان اینکه مسئولیت حفاظت و مراقبت از پیکر‌های مطهر و انتقال پیکر‌های مطهر از ابتدای تشییع تا تدفین با سپاه ولی امر است، تصریح کرد: مسئولیت اجرای مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد با سپاه است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
خداروشکر ،اگر دولت برعهده می گرفت جای نگرانی داشت.
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
مسئولیت همه چیز در ایران با سپاه قهرمان و قدرتمند هست 🌺
۱
۱
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United States of America
ناشناس
۱۸:۳۶ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
از سپاه خواهش ميشود به دكان بازار مافياي حريص و طمعكار خودرو خاتمه داده تا به بهبود نارضايتي عموم ملت كمك شود.
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
درعزای رهبر باید خون گریست، لطفاً تعطیل رسمی کنید تا مااز شهرستان جنوب کشور هم بتونیم شرکت کنیم
۱۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
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