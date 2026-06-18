رییس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجن از نجات ۱۵ نفر در پی آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در مجتمع ۲۴ واحدی محله الهیه این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم باباخانیان رییس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجن با اشاره به آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در مجتمع ۲۴ واحدی محله الهیه شهرستان بروجن گفت: این حادثه ظهر پنجشنبه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش شد و در پی آن چهار تیم عملیاتی از ایستگاه‌های فاطمیه و مرکزی به محل اعزام شدند.

به گفته وی، با حضور نیرو‌های آتش‌نشانی در محل، مشخص شد آتش‌سوزی در یکی از واحد‌های مسکونی مجتمع رخ داده و دود غلیظ بخش‌های مختلف ساختمان را فرا گرفته است؛ به‌طوری که در صورت تاخیر در عملیات مهار حریق، احتمال گسترش آتش و سرایت آن به سایر واحد‌های مجتمع وجود داشت.

باباخانیان افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی با حضور به موقع و اجرای عملیات اطفای حریق و جست‌و‌جو، آتش را به طور کامل مهار کرده و از سرایت آن به سایر واحد‌های مجتمع جلوگیری کردند.

رییس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجن گفت: در جریان این حادثه ۱۵ نفر از ساکنان ساختمان با تلاش نیرو‌های عملیاتی به‌صورت ایمن از محل خارج و نجات داده شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت افزود: علت وقوع آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

برچسب ها: آتش سوزی‌ ، مجتمع مسکونی
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