محرم در کردستان؛ روایت عشق و ارادت شیعه و سنی به سالار شهیدان

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - با فرارسیدن ماه محرم، کردستان رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد. کوچهها و خیابانها سیاهپوش میشوند و دلهای عاشقان اهلبیت(ع) در سوگ سیدالشهدا(ع) میتپد. در این استان، شیعه و سنی دوشادوش یکدیگر در عزای امام حسین(ع) حضور مییابند و با آیینهایی که ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد، حماسه کربلا را زنده نگه میدارند.
ماه محرم دراین استان ، ماه تجلی عشق، ارادت و دلدادگی مردم به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش است. مردم این استان، اعم از شیعه و سنی، هر ساله با فرارسیدن ماه محرم در سوگ سیدالشهدا(ع) به عزاداری پرداخته و با برگزاری آیینها و سنتهای کهن، حماسه عاشورا را زنده نگه میدارند.
تار و پود یک فرهنگ در قامتِ سوگ؛ شکوه آیینهای عاشورایی در جایجای کردستان
آیینهای محرم در استان کردستان جلوهای از پیوند عمیق فرهنگ بومی، اعتقادات دینی و همبستگی اجتماعی مردم این منطقه است. حضور پرشور شیعه و سنی در کنار یکدیگر، برگزاری آیینهای کهن همچون طشتگذاری، گلگیران، حلیمپزی و حرکت علمها و گهواره حضرت علیاصغر(ع)، نشاندهنده جایگاه والای فرهنگ عاشورا در میان مردم کردستان و ارادت خالصانه آنان به خاندان اهل بیت(ع) است.
با آغاز ماه محرم، مساجد، حسینیهها، تکایا و معابر شهرها و روستاهای کردستان سیاهپوش میشوند و مردم با حضور در مجالس روضهخوانی، نوحهسرایی، سینهزنی و زنجیرزنی، ارادت خود را به اهل بیت(ع) ابراز میکنند. در این ایام، دلهای عاشقان حسینی با یاد مظلومیت شهدای کربلا می تپد و نوای «یا حسین» در جایجای استان طنینانداز میشود.
یکی از ویژگیهای برجسته عزاداری در کردستان، همدلی و همراهی اهل تسنن واهل تشیع در بزرگداشت قیام عاشوراست. مردم شهرهای مختلف استان از جمله سنندج، بیجار، قروه، سقز، بانه، مریوان، کامیاران، دیواندره و دهگلان با وجود تفاوتهای مذهبی، در سوگ امام حسین(ع) گرد هم میآیند و عشق مشترک خود به خاندان پیامبر(ص) را به نمایش میگذارند.
آیین طشتگذاری در سریشآباد ؛شورِ حسینی، نقطه اشتراک دلهای مؤمن
یکی از مهمترین و قدیمیترین آیینهای محرم در کردستان، مراسم طشتگذاری در شهر سریشآبادراست. این آیین که قدمتی بیش از پنج قرن دارد، یادآور تشنگی امام حسین(ع) و یارانش در صحرای کربلا و همچنین رفتار جوانمردانه آن حضرت در سیراب کردن سپاه حر است.
عاشقان سرور و سالار شهیدان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در این آئین با قرار دادن طشت آب در مساجد، تکایا و حسینیهها و مدیحهسرایی به استقبال ماه محرم میروند. روشن کردن شمع، نوشیدن آب متبرک از این طشتها، صحنهسازی حالات طفلان لب تشنه دشت نینوا و مداحی و سوگواری از اعمال این مراسم است.
در این آیین، در روز نخست ماه محرم در داخل یک طشت بزرگ، آب ریخته میشود و سپس ۷۲ سیب به نماد ۷۲ یار امام حسین (ع) در کربلا، درون این طشت ریخته شده و روی آن با یک پارچه سبز پوشانده میشود؛ این طشت در همهی مراسم عزاداریهای منطقه سریش آباد وجود دارد و در روز هفتم، این سیبها برای تبرک بین مردم پخش میشود.
در این آئین، طشتها و تعدادی مشک پر از آب بر دوش ریش سفیدان و عاشقان حسینی وارد مسجد شده و در حالی که به احترام طشتها، همه حاضران در مسجد به پا میخیزند و در جلو آنها دسته سینهزنی با شور و شوق خاص و با شعار «الدخیل یا اباالفضل» سینه زده و حرکت میکنند؛ بعد از دور زدن مسجد، طشتها در جای مخصوص خود قرار داده میشوند و بلافاصله از آبی که در مشکها است پر میشوند و دعای مخصوص طشتگذاری در میان حزن و اندوه حاضران قرائت میشود.
آیین معنوی عاشورایی طشتگذاری در سریشآباد ۲۱ آذرماه سال ۱۳۸۵به شماره ۶۸۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
آیین حلیمپزی در تاسوعا؛همدلی اقوام در مکتب عاشورا
حلیمپزی از دیگر سنتهای دیرینه مردم برخی مناطق استان، بهویژه سریشآباد و بیجار است. در شب تاسوعا، زنان نذرکننده در خانه فرد صاحب نذر گرد هم میآیند و تا صبح با قرائت قرآن، دعا و ذکر مصیبت اهل بیت(ع) به شبزندهداری میپردازند.
در این مراسم، زنان پس از پاک کردن گندمها و شستن و تمیز کردن، آنها را در ظرفهای بزرگی نگه میدارند و صبح زود قبل از اذان صبح حلیم در دیگهای بزرگ بار گذاشته میشود و با این حلیم در صبح غمانگیز عاشورا از عزاداران پذیرایی میشود. . این سنت علاوه بر جنبه مذهبی، نمادی از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردم در عزاداریهای حسینی است.
حرکت علمها و بیرقهای عزاداری؛میراثی از عشق که نسل به نسل میچرخد
در روزهای تاسوعا و عاشورا، علمها و بیرقهای عزاداری در شهرهای مختلف کردستان به حرکت درمیآیند. بزرگترین علم که به نام قمر بنیهاشم حضرت ابوالفضل العباس(ع) شناخته میشود،نشان دهنده در زمین نماندن علَم آن امام همام بوده، و نمادی از استقامت، وفاداری و برافراشته ماندن پرچم حق و حقیقت است. این مراسم در شهرهایی همچون بیجار، سنندج، قروه و سریشآباد با شکوه خاصی برگزار میشود.
آیین گلگیران در بیجار؛ روایتی از وفاداری و تجدید بیعت
یکی از مشهورترین آیینهای عاشورایی کردستان، مراسم گلگیران در شهرستان بیجار است. این آیین نماد اندوه و ماتم عزاداران در سوگ شهدای کربلا و بیانگر غربت اهل بیت(ع) در روز عاشوراست.
عزاداران حسینی در این روز با مراسم گِلگیران، غربت اهل بیت امام حسین (ع) و یاران با وفایش را در صحرای کربلا روایت میکنند. آئین گِلگیران در روز عاشورای حسینی از صبح و با حضور مردم در خیابانهای اصلی شهر بیجار آغاز میشود و هیاتهای مذهبی و دستههای عزاداری با نظم و ترتیب خاصی در برگزاری هرچه باشکوهتر آن با هم متحد و یکدل هستند.
مقدمات برگزاری این آیین، دو هفته قبل از روز عاشورا و با تهیه خاک رس از دشتهای اطراف شهر و الک کردن آن آغاز میشود و در روز عاشورا گِل مخصوص این آیین در داخل ظرفهای مختلف، تهیه و عزاداران با گِل به سر کردن به سوگ سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) مینشینند. حاضران در این آئین سپس با زنجیر زدن و سینه زدن و عبور از خیابانهای اصلی، راهی حسینیه بیجار میشوند و در طول مسیر با صدای یا حسین (ع) در سوگ شهادت سرور و سالار شهیدان اشک میریزند. آئین گلگیران شهرستان بیجار در چهارمین همایش ثبت ملی آثار، در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید.
وقتی گهوارهی نمادین، مأمنِ اشکها و آرزوهای مادرانه میشود
در روز شهادت حضرت علیاصغر(ع) و همچنین در روز عاشورا، گهوارهای نمادین در میان عزاداران به حرکت درمیآید. مادران با نیت سلامتی فرزندان خود نذورات و صدقاتشان را در این گهواره قرار میدهند و با یاد مظلومیت طفل شیرخوار کربلا اشک ماتم میریزند.
در روزی که منقش به نام حضرت علی اصغر(ع) کوچکترین سرباز امام حسین(ع) در صحرای کربلا است، مادران برای مظلومیت امام حسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت اشک ماتم میریزند وبا زمزمه «یا حضرت علی اصغر» در گوش شیرخواران و کودکان خود آنها را نذر یاری رسان صاحبالزمان(عج) میکنند.
طنینِ «بابایم کجاست؟»؛ وقتی کودکان کردستانی سوگوارِ دشت کربلا میشوند
اجرای برخی آئینهای سنتی مانند دسته اعراب هاشمی که در آن کودکان و نوجوانان با پوشیدن لباس ویژه اعراب به منزله کودکان کاروان کربلا گرداگرد اسبی که نماد ذوالجناح است بر سر و سینهزنان ندای «یا حسین مظلوم، حسین وای، ذوالجناح کو بابایم» سر میدهند و پیشاپیش دستههای عزاداری حرکت میکنند نیز در این استان به اجرا در میآید.
اطعام عزاداران؛ جلوهای از مهربانی مردم کردستان در سوگ کربلا
پخش نذورات و اطعام عزاداران از مهمترین سنتهای مردم کردستان در ایام محرم است. از شب هفتم محرم، هیئتها و حسینیهها با توزیع غذای گرم، شربت، شیر، خرما و سایر نذورات از عزاداران پذیرایی میکنند. همچنین در برخی مناطق، قربانی کردن گوسفند در مسیر حرکت دستههای عزاداری انجام میشود.
عاشورا در دل اهل سنت کردستان؛ ارادتی که از مرزها عبور میکند
اگرچه بسیاری از شهرهای استان کردستان دارای جمعیت اهل سنت هستند، اما عشق و ارادت به امام حسین(ع) در میان آنان نیز جایگاه ویژهای دارد. در شهرهایی مانند سقز، بانه، مریوان، کامیاران، دیواندره و دهگلان، با فرارسیدن ماه محرم، مساجد، خیابانها و اماکن عمومی سیاهپوش میشوند.
بسیاری از اهل سنت کردستان روزهای تاسوعا و عاشورا را روزه میگیرند و در مجالس ذکر مصیبت و برنامههای مذهبی شرکت میکنند. زنان اهل سنت نیز با یادآوری مصائب کربلا به سوگواری پرداخته و فرزندان خود را به شناخت و پیروی از راه امام حسین(ع) تشویق میکنند.