باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ماه محرم، تابلوی نقاشی «شهدای مظلوم عصر عاشورای جهرم» اثر استاد مصطفی گودرزی در «مرکز آسمان» حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس به نمایش درآمد؛ اثری که روایتی هنری از شهادت ۱۳ رزمنده جهرمی در عصر عاشورای سال ۱۳۶۲ را به تصویر می‌کشد.

این اثر که در سال ۱۴۰۳ تولید شده است، با نگاهی هنرمندانه به یکی از کمتر روایت‌شده‌ترین حوادث دوران دفاع مقدس می‌پردازد؛ واقعه‌ای که در عصر عاشورای سال ۱۳۶۲ رخ داد و طی آن ۱۳ تن از رزمندگان جهرمی در مسیر اعزام به مناطق عملیاتی، در کمین نیرو‌های ضدانقلاب گرفتار شده و با قساوت تمام و در اوج مظلومیت به شهادت رسیدند.

شهدای مظلوم عصر عاشورای جهرم که این اثر به یاد آنان خلق شده است عبارت‌اند از: ابراهیم یاعلی، غلامعباس کارگرفرد، سیدمسعود مروج، حمیدرضا یثربی، اسدالله رزمدیده، محمدحسن مصطفی‌زاده، بمانعلی ناصری، مصطفی رهایی، سعید اعظمی، حمید مقرب، محمود زارعیان، کرامت‌الله اقناعی و سیدمهدی صحرائیان؛ رزمندگانی که نام و یادشان در حافظه تاریخی مردم جهرم و استان فارس ماندگار شده است.

تابلوی «شهدای مظلوم عصر عاشورای جهرم» با ابعاد کلی ۲۵۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر و در قالب سه لت شامل دو لت ۱۰۰ در ۱۰۰ سانتی‌متری و یک لت ۱۰۰ در ۵۰ سانتی‌متری اجرا شده است. این اثر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیانی نقاشی معاصر، تلاش دارد مفاهیمی همچون غربت، ایثار، مظلومیت و امتداد فرهنگ عاشورا در تاریخ معاصر ایران را بازنمایی کند.

امیرحسین عبادیان، مسئول واحد هنر‌های تجسمی حوزه هنری فارس، با اشاره به نمایش این اثر در مرکز آسمان گفت: مرکز آسمان با هدف نمایش و معرفی آثار شاخص هنر‌های تجسمی شکل گرفته و تلاش می‌کند روایت‌های ماندگار تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی را در قالب زبان هنر به مخاطبان ارائه کند. اثر استاد گودرزی نیز از جمله آثاری است که با نگاهی هنری، بخشی از تاریخ ایثار و مقاومت مردم فارس را روایت می‌کند.

او افزود: همزمانی نمایش این اثر با ایام محرم، فرصتی برای بازخوانی پیوند میان فرهنگ عاشورا و حماسه‌های معاصر ملت ایران است؛ پیوندی که در زندگی و شهادت رزمندگان این سرزمین به روشنی قابل مشاهده است.

استاد مصطفی گودرزی، خالق این اثر، از چهره‌های شناخته‌شده هنر‌های تجسمی کشور است. وی متولد ۱۳۳۹ در بروجرد و دانش‌آموخته دکترای هنر‌های تجسمی و دکترای تاریخ هنر از دانشگاه سوربن فرانسه است. گودرزی در طول سال‌های فعالیت خود مسئولیت‌های مختلفی از جمله ریاست دانشکده هنر‌های تجسمی، مدیریت مرکز هنر‌های تجسمی حوزه هنری و عضویت در شورا‌ها و مجامع تخصصی هنری کشور را بر عهده داشته و آثار، پژوهش‌ها و تألیفات متعددی در حوزه هنر معاصر ایران از وی منتشر شده است.

«مرکز آسمان» حوزه هنری فارس به عنوان فضای ویژه نمایش و رونمایی آثار فاخر و شاخص هنر‌های تجسمی، بستری برای ارائه آثار هنرمندان برجسته و روایت هنری موضوعات هویتی، تاریخی و فرهنگی فراهم کرده است.

منبع: حوزه هنری فارس