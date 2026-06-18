باشگاه خبرنگاران جوان - علی سلیمی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به روند آمادهسازی مرز بینالمللی خسروی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی ۱۴۰۵، اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدماترسانی، مجموعهای از پروژههای عمرانی، رفاهی و فرهنگی در این پایانه مرزی در حال اجراست که بخشی از آنها پیش از آغاز موج سفرهای اربعین به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: در قالب این طرحها، ۶ هزار مترمربع سایهبان جدید در مسیر تردد زائران احداث میشود که با بهرهبرداری از آن، مجموع مساحت سایهبانهای پایانه مرزی خسروی به بیش از ۱۸ هزار مترمربع خواهد رسید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه گفت: ساخت ۵۶ چشمه سرویس بهداشتی، توسعه و بهروزرسانی سیستمهای روشنایی، بهسازی زیرساختها و آمادهسازی فضاهای مورد نیاز مواکب در دستور کار قرار دارد.
سلیمی از آمادهسازی پارکسوار ویژه استقرار ناوگان حملونقل جادهای در زمینی به وسعت بیش از هشت هکتار خبر داد و گفت: عملیات خاکبرداری این مجموعه در حال انجام است و محل استراحت رانندگان ناوگان حملونقل عمومی اتوبوسی و سواری نیز برای ارائه خدمات بهتر در ایام اربعین تجهیز و آمادهسازی میشود.
او با اشاره به سایر پروژههای در حال اجرا در مرز خسروی افزود: احداث پل جدید در ورودی شرقی پایانه، اجرای کانال دفع آبهای سطحی، ساخت نمازخانهای به مساحت ۳۵۰ مترمربع، احداث ساختمان اداری جدید و تکمیل یادمان شهدای مرز خسروی از دیگر طرحهایی است که با هدف ارتقای زیرساختهای این گذرگاه بینالمللی در حال اجراست.
وی همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی و محیطی در مرز خسروی خبر داد و گفت: زیباسازی محیط، اجرای دیوارنگارهها، فضاسازی بصری و ایجاد جلوههای معنوی متناسب با حالوهوای اربعین در دستور کار قرار دارد تا زائران در فضایی مناسب و در شأن این رویداد بزرگ مذهبی خدمات دریافت کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تأکید کرد: با تکمیل پروژههای در دست اجرا، مرز خسروی با آمادگی و ظرفیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته پذیرای زائران اربعین خواهد بود و شرایط لازم برای تردد ایمن، روان و آرام زائران در این مرز بینالمللی فراهم میشود.